Las Fiestas de Samertolaméu contarán con teatro en el mar y pregón de Leonor Corrales

Las Festas en honor a Samertolaméu y Virxen do Carme, en Meira, siempre innovan y su programa incluye sorpresas que no se desvelan hasta el mismo momento. El artífice de todo esto y de que estas fiestas sean una cita para toda la comarca y el entorno de la ría de Vigo es Víctor Piñeiro y los miembros de la comisión que preside. Ayer, junto a la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, y ediles de gobierno, presentaron el cartel, en el mismo entorno de la antigua isla de Samertolaméu y junto a una gran lona que da la bienvenida . Las fiestas arrancan este viernes y se prolongan hasta el 26 y tendrán como novedad una representación teatral en el mar, poco antes de la tradicional ofrenda a los marineros en el muelle de Meira, a última hora de la tarde del sábado 23.

Leonor Corrales. | / Fdv

Este año no se descubrirá ninguna escultura, pero la incógnita de cómo será esta representación en el mar tiene a todos en vilo y es una de las sorpresas con las que siempre sorprende la fiesta. La pregonera esta edición es la vecina Leonor Corrales Rosales, que será quien desde el escenario y tras la bajada de los santos desde la iglesia de Santa Eulalia a la capilla de Samertolaméu y el encendido del alumbrado que iluminará la antigua isla, visible en toda la ría, abra cinco días de festejos. Ella dedicó 21 años a enseñar a bailar a muchos adolescentes y también a gente mayor. Junto con Lola Diz fundó el grupo das vellas como le llamaban a la gente mayor del grupo de Leonor y Lola, ensayando en la Casa da Mocidade de A Martinga. Fue fundadora de Meiramar en 1980, «danzadeira» de Cela en 1982, formó parte de «Raíces da nosa terra» en 1994 y de «Retrouso» de Cela en 1995 y colaboró con Fumarada de Domaio durante dos años.

Los santos bajarán a las 20:30 tras la misa en Santa Eulalia, a las 21:00 es el encendido y a las 21:30 el pregón para estrenar las noches de verbena con Trío Arena y América de Vigo. Esa noche hay Festa da Queimada.

El sábado hay pasacalles con la Banda Municipal de Meira de Lugo, localidad con la que está hermanada Meira de Moaña. A las 12:00 es la misa del Carmen acompañada por el coro de la iglesia de Santa Eulalia con procesión. La tradicional ofrenda a los marineros será a las 19:00 con procesión desde el Río da Ponte hasta la lonja acompañados por la Banda de Meira de Lugo y los coros Ondas da Ría, Orfeón de Moaña, Nosa Señora do Carme, Vento Mareiro Forza 5 y Coro Samertolaméu. El secretario de la Cofradía de Pescadores de Moaña, Luis Sequeiros, será el encargado del homenaje de la ofrenda. Unos minutos antes será cuando se realice la representación de teatro en el mar. La verbena del sábado estará animada por el Grupo Ámbar y la Orquesta Charleston Big Band.

El domingo a las 12:00 hay misa en honor a Samertolaméu, pasacalles de Airiños do Morrazo y se entrega una placa a la residencia Domus VI de Cangas a las 11:30. A las 18:00 baila el grupo Hip Hop Ritmo de la Escola de Moaña, hay festa da Espuma, concierto de Airiños y a las 20:00 se entrega una placa conmemorativa a Manuel Iglesias, fundador de la Escola de Música. La verbena estará animada por Magos y el grupo La Banda de Ayer. El lunes se entrega una placa a Afamo, actúan los grupos de acordeóns Son de Verducido y Folk Carballido y Claxxon protagoniza la verbena. El martes es la subida de los santos.