Las Festas do Cristo siguen dando su apoyo a las atracciones y «Colón» será su pregonero

Responsables del gobierno local de Cangas presentaron ayer, junto con miembros de la cofradía del Cristo del Consuelo y el artista local autor del cartel Víctor Montes, la programación de las Fiestas del Cristo de Cangas, que serán del 29 de agosto al 5 de septiembre. El pregonero de este año será el marinero de la navaja y fotógrafo Jose Luis Lorenzo «Colón», que lo recitará el sábado 30 a las 12:00 h. El programa incorpora como novedad el festival «Festixove», que tendrá lugar el 3 de septiembre en el recinto de las naves de Ojea con grupos jóvenes y cangueses como Otero y Ainara, Fuss, Planeta Marte y Santervás.

Las fiestas incluyen las actuaciones de ocho djs a partir de la medianoche además de los conciertos de A Banda da Loba el sábado 30 (22:30 h), Mondra el lunes 1 de septiembre (22:30 h), The Resacas el martes 2 de septiembre (22:00 h) y The Jaime Vilas Quartet el jueves 4 de septiembre (21:30 horas), todos en Ojea. Las verbenas con las orquestas Florida Band, Principal, Ritmo Joven y Gran Parada y los grupos Gin Toni’s y Assia tendrán lugar en Eduardo Vicenti y Castelao.

José Lorenzo "Colón" con su cámara a cuestas, será pregonero de las fiestas de este año. / Gonzalo Núñez

El encendido del alumbrado será el 29 de agosto en Ojea a las 21:30 h. En Cangas, no como este verano en Vigo, sí habrá atracciones. Aurora Prieto, concejala de Cultura, confirma que habrá un ingeniero externo al Concello, como en anteriores ediciones y sobre todo el año pasado tras el accidente del saltamontes en Vigo, que supervisará los «cachibaches» durante las fiestas. Señala que volverán las habituales como la Nube o el Toro y que hubo muchas peticiones de espacio.

A Banda da Loba. | Xabi SanMartín

El domingo 31 de agosto será el día en el que se celebre el Día del Cristo do Consolo, con una salva de bombas a las 10:00 horas. La misa solemne será a las 11:30 h, seguido por el concierto de la banda de música Belas Artes de Cangas, y la procesión en honra al Cristo a partir de las 20:00 h, seguido por el espectáculo pirotécnico. Cabe mencionar que el dosel del Cristo cumple 100 años. Fue creado por las primeras monjas de la Compañía de María y financiado por las familias de Ángel Iglesias, Segundo Acuña y Manuel Barreiro. «Tanto el Cristo como el dosel son patrimonio de todos los cangueses» afirma una de las miembros de la cofradía del Cristo del Consuelo, que organizan el centenario.

El artista Mondra. | Emi Ramirez y Javi Leis

Tras el encendido de las luces, habrá un festival de Lembranzas da Ría en Ojea (22:00 horas). El desfile de los cabezudos será el sábado 30 (11:00 horas) desde la Casa da Xuventude a la Plaza do Concello, donde tendrá lugar la tradicional quema de damas e galáns (12:00 h). Ese mismo hay cabaret infantil (19:30) en el Eirado do Costal y media hora más tarde la proyección de la película «Charlie», de Afouteza Filmes en el Auditorio. Tanto el 31 de agosto como el 1 de septiembre habrá un concierto de la Banda de Música Belas Artes a las 12:30 h en la Alameda Vella y en el Adro de la Iglesia, respectivamente. El 2 y 3 de septiembre serán las dos jornadas del festival «Así canta Cangas» a las 20:30 h en el Costal. El cartel se completa con «Rogelio, un pallaso en recuperación» en el Costal y el jueves 4 en Ojea con el festival de gaitas Tromentelo (19:30).

Un cartel fuera de lo convencional que invita a «a quedarse mirando y reflexionar»

El autor del cartel de las fiestas del Cristo de este año es el artista local Víctor Montes. En la presentación agradeció al Concello por esta oportunidad ya que «desde niño he asistido a estas fiestas». Sobre la explicación de su obra, qeu no deja indiferente, aclara que «se trata de un cuadro que no sigue los estándares pictóricos tradicionales; quiero que quien lo admire se quede mirando, que no sea una imagen para mirar un momento y que cada uno saque sus propias conclusiones».

El artista autor del cartel Víctor Montes con la obra que anuncia el Cristo. / Pedro Mina

Añadió que en él ha querido reflejar diferentes eventos de las fiestas como el desfile de los cabezudos, la quema de damas y galanes y la música, que según el artista «es una vía de conexión que nos une tanto a nivel de Cangas como en Galicia». Además de esto, indica que el uso del color azul representa el mar y la cultura marinera de Cangas». Terminó afirmando que lo más importante de estas fiestas es «el respecto y que todos estemos juntos».