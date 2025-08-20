Fecimo formará a las empresas en competencia digital con la Business School

La Federación de Comerciantes e Industriáis do Morrazo (Fecimo) colabora con el escuela de negocios Galicia Business School», con el fin de impulsar el crecimiento empresarial y la transformación digital de las empresas de esta comarca de O Morrazo.

El próximo 14 de octubre comenzará a impartirse el Programa Generación Digital Pymes que se extenderá hasta el 5 de febrero, hasta completar un total de 146 horas lectivas combinando sesiones presenciales con otras online. Este programa incluirá 10 horas de mentorización personalizado y 34 horas del Programa Experto en Ingeniería Artificial para la empresa.

El Programa Generación Digital Pymes está diseñado para directivos y empresarios de la Pequeña y mediana empresa que buscan afrontar los desafíos de la era digital y potenciar la competitividad de sus negocios. A lo largo de este programa gratuito, que financian los fondos Next Generation, los participantes aprenderán de expertos en la materia, quienes les aportarán herramientas para abordar la transformación digital en sus empresas. Los participantes obtendrán el título «Programa Experto en IA para la Empresa»