La Cofradía de Bueu recibe 139.000 euros para mejorar la comercialización
Se trata de una ayuda de la Consellería do Mar
REDACCIÓN
Bueu
La directora de Desenvolvemento Pesqueiro de la Consellería do Mar, Ángeles Suárez, visitó ayer la lonja de Bueu para conocer los proyectos puestos en marcha por la cofradía. Desde el departamento autonómico explican que el pósito recibió 139.000 euros para mejorar los servicios de comercialización a través de la lonja. Acciones que incluyen la puesta en valor de la pesca artesanal, la divulgación de su sostenibilidad o la guía didáctica «Ondas e redes: a viaxe do mar á terra».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Localizan a un bañista con un 'camping gas' en Areacova para asar sardinas en la playa
- El día más especial para el alcalde de Bueu
- Cangas, impotente ante la invasión de autocaravanas desde Areamilla a O Hío
- La Policía desmonta una tienda de campaña ilegal en Barra y otra sobre el techo de un coche en Balea
- Identifican a dos dueños de caballos de monte que invadían la carretera
- Sofocan tres focos de incendio en Ermelo por la tarde y vuelven a plantar de noche en A Magdalena