La Cofradía de Bueu recibe 139.000 euros para mejorar la comercialización

Se trata de una ayuda de la Consellería do Mar

El patrón mayor de Bueu le muestra a la directora de Desenvolvemento Pesqueiro aparejos tradicionales. | CM.

El patrón mayor de Bueu le muestra a la directora de Desenvolvemento Pesqueiro aparejos tradicionales. | CM.

REDACCIÓN

Bueu

La directora de Desenvolvemento Pesqueiro de la Consellería do Mar, Ángeles Suárez, visitó ayer la lonja de Bueu para conocer los proyectos puestos en marcha por la cofradía. Desde el departamento autonómico explican que el pósito recibió 139.000 euros para mejorar los servicios de comercialización a través de la lonja. Acciones que incluyen la puesta en valor de la pesca artesanal, la divulgación de su sostenibilidad o la guía didáctica «Ondas e redes: a viaxe do mar á terra».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents