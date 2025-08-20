Un coche se empotra contra un poste en Aldán, corta el tráfico varias horas y deja sin luz a 1.100 viviendas

Alrededor de 1.100 viviendas y locales comerciales de Aldán estuvieron hasta seis horas sin luz tras la caída de un poste del tendido eléctrico al ser embestido de madrugada por un vehículo cuyo conductor tuvo que ser hospitalizado, aunque sin daños de especial gravedad, según sus allegados. Tras el accidente, el soporte de hormigón quedó tendido sobre la carretera PO-315, atravesando ambos carriles, obligando a cortar el tráfico rodado en el tramo urbano de la parroquia entre las 4.45 y las 10.30 de la mañana, cuando operarios de la compañía eléctrica y del Concello de Cangas retiraron el poste y el cableado del tendido de media tensión que resultaron dañados y despejaron la calzada.

Operarios retirando el poste de la calzada.

«Foi como unha explosión que nos despertou, sobresaltados. E o cable botaba chispas e lume facendo rosca pola estrada», explicaron varios vecinos. Pasaban unos minutos de las 4 y media de la madrugada cuando el conductor de un Seat Córdoba que se dirigía a su trabajo en una panificadora de Vilariño (O Hío) sufrió una salida de vía por la derecha y colisionó contra la infraestructura eléctrica, situada en el centro de Aldán, al lado del centro de salud y del cruce hacia el muelle. Todo indica que sufrió un despiste, probablemente vencido por el sueño. Destrozado por la base, el poste de hormigón se desplomó sobre la carretera y quedó atravesado de lado a lado, impidiendo la circulación en ambos sentidos, tanto hacia Cangas como hacia Bueu.

El coche sufrió un fuerte impacto. | Pedro Mina

El conductor fue trasladado en ambulancia al hospital Álvaro Cunqueiro con diversos golpes y magulladuras, aunque a media mañana sus familiares señalaron a los equipos de emergencias que las pruebas médicas descartaban lesiones graves y confían en su pronta recuperación. El accidente obligó a la Policía Local a desviar el tráfico en el tramo afectado. También quedó suspendido temporalmente el servicio de autobús por la costa que realiza la empresa Cerqueiro, y alteró la atención sanitaria en el centro de salud de la parroquia, algunos de cuyos profesionales se trasladaron a Cangas para atender a sus pacientes.

Operarios realizando trabajos de reposición del servicio, ayer en la PO-315 / Pedro Mina

El incidente cortó el suministro a núcleos como Gandón, Espiñeira o San Cibrán, y se fue recuperando por tramos tras «aislar» la zona de caída del poste. Una hora después del accidente se restableció el servicio en algunos puntos, y la situación quedó practicamente normalizada cinco más tarde, al instalar la empresa dos soportes de madera provisionales. Al lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Policía Local, Emerxencias-Protección Civil de Cangas, Bombeiros do Morrazo, 061 y operarios de la brigada municipal de obras y servicios. También la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y numerosos vecinos y curiosos sorprendidos de que el suceso no haya causado daños aún más graves.