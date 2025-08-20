Bueu proyecta mañana en Cela la película «101 dálmatas»

La Concellería de Cultura de Bueu prosigue mañana con el programa «Cinema na rúa» durante los meses de verano, con la proyección de la película de animación para todos los públicos «101 dálmatas». La proyección será en el entorno de la antigua escuela de Torrecino, en la parroquia de Cela, mañana a las 22.00 horas.