Banda do Río reabre al baño tras una drástica bajada de la contaminación

La playa de Banda do Río vuelve a ser apta para el baño. El Concello de Bueu recibió a última hora de la mañana de este martes los resultados de la analítica de contraste efectuada por la Consellería de Sanidade, que constatan una drástica disminución de los valores que obligaron a cerrar este espacio al baño el pasado jueves. Así, al filo de las 14.30 horas los socorristas comenzaron a retirar la cinta que servía para «precintar» el acceso al agua y que llegaba desde la entrada del puerto hasta el entorno de la pista deportiva. Y al acabar se arrió la bandera roja y se izó nuevamente la verde, que indicaba a los bañistas que las aguas volvían a ser aptas.

El control que detectó el episodio de contaminación microbiológica se realizó el lunes 11 de agosto y se comunicó al Concello de Bueu el miércoles 13. En esa analítica los niveles de Escherichia Coli (E.coli) o fecales era de 2005, cuando lo máximo autorizado son 800 nmp/100 mililitros. El resultado de enterococos intestinales era idéntico, aunque en este caso el tope permitido es aún más bajo: 500 nmp/100 milillitros.

El socorrista baja la bandera roja que prohibía el baño en la playa de Banda do Río para poder izar la bandera verde. / Fdv

La Consellería de Sanidade realizó un contraanálisis el domingo 17 de agosto, cuyos resultados se conocieron este martes. La carga de contaminación microbiológica se redujo prácticamente a mínimos: 20 nmp/100 mililitros en el caso de enterococos intestinales y 64 nmp/100 mililitros en el caso de la E.Coli, con lo que se da por concluido el episodio contaminante.

La playa de Banda do Río, este martes por la mañana antes de que se levantese la prohibición de baño. / Fdv

Ahora resta por determinar cuáles son las causas que provocaron este situación justo en el fin de semana central de agosto. La playa de Banda do Río perdió al final de 2024 la categoría de «excelente» en sus aguas de baño pasando a «buena», lo que imposibilitó optar a la bandera azul. Y la temporada estival de 2025 ya comenzó con un control negativo.

Este último episodio de contaminación junto con los dos controles de la segunda quincena de julio, en los que los índices a pesar de estar dentro de lo autorizado se acercaban peligrosamente al máximo permitido, ponen muy difícil que pueda recuperar la categoría de excelente y por ende la bandera azul.