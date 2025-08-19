La Xunta confirma la presencia de mosquito tigre en Bueu a través de la red de vigilancia

La Xunta de Galicia, a través de la Rede Galega de Vixilancia de Vectores (ReGaViVec), de la que forman parte las Universidades de Vigo y de Santiago, confirma la presencia de mosquito tigre en el municipio de Bueu. La confirmación se realizó por parte de entomólogos de esta red de vigilancia tras recibir una notificación de un ciudadano de este municipio a través de la aplicación de ciencia ciudadana Mosquito alert. Es lógico que el mosquito gane territorio y que en O Morrazo no se quede en Cangas o en Moaña, en donde fue detectado el primero de Galicia en 2023y en donde siguen apareciendo, porque para el insecto no hay fronteras, aunque las condiciones apunten más a unos sitios que otros.

La Consellería de Sanidade tiene un acuerdo de colaboración con el Consello Superior de INvestigacións Cient´ñificas (CSIC) en la promoción de la descarga de esta aplicación móvil con la que los ciudadanos pueden aportar fotografías para su estudio por parte de los especialistas en entomología, que confirmarñán si se tarta de un mosquito tigre o de otra especie.

Bueu se suma así a los concellos de Moaña, Vigo, Cangas, Redondela, O Porriño y Vilaboa como integrante del comité técnico del mosquito tigre.

La Conselelría agradece la colaboración ciudadana siguiendo los conejos para evitar la proliferación de este mosquito, que es vector de enfermedades de importancia en la salud públcia como son el dengue, chikungunya o Zika.

En la parroquia de Tirán, en Moaña, siguen las quejas por la acumulación de restos vegetales de podas en la vía pública, que el Concello no recoge, y que ayudan a proliferar este mosquito que causó estragos y sigue causando estragos con picaduras a los vecinos, además de que atraen ratas.