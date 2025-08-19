Vecinos del Casco Vello piden reubicar y poner en valor la Fonte da Mina

Más de medio centenar de vecinos y vecinas del centro de Cangas, con el respaldo de la asociación Fonte Garrida del Casco Vello, demandan al Concello la reubicación y puesta en valor de la denominada Fonte da Mina, de la que se abastecen innumerables personas que acuden a diario a coger agua, especialmente con el calor estival. Muchas otras no lo hacen, argumentan los solicitantes, porque la fuente de la Rúa Real (a la altura del Ceip Nazaret) está semisoterrada y es de difícil acceso para personas mayores o con problemas de movilidad, además de estar expuesta a los orines de algunos transeúntes que aprovechan la relativa discreción del lugar. La solución pasaría por reubicarla en el entorno, unos metros más arriba de su actual emplazamiento, a una mayor altura más cómoda para cualquier usuario y otorgándole más protagonismo.

La Fonte da Mina está ubicada en la Rúa Real, junto al Ceip Nazaret. / FdV

Sesenta personas han firmado ya el escrito remitido a la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y al departamento municipal de Obras e Servizos, que dirige la socialista Sagrario Martínez. La respuesta ha sido «que non hai cartos no Concello», señala uno de los promotores, que piden habilitar una partida económica para ello. La solicitud se ha remitido también a todos los grupos políticos de la Corporación canguesa, a los que piden un compromiso en el mismo sentido.

Tres son las principales razones que esgrimen para esta actuación: «A fonte da Mina non é accesible, dispón de escadas de baixada de pedra que dificultan e impiden o acceso ás personas con discapacidade ou mobilidade reducida» es la principal, junto a su ubicación semisoterrada que repercute en la salubridad y la seguridad. La arquitecta del Concello y un técnico de la UTE concesionaria del servicio del agua «resolven que é factible o cambio de localización a unha zona máis alta e accesible da Rúa Real», pero la petición «segue sen ser atendida polo Concello», lamentan.