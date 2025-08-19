Roba en un coche en Moaña y hace varias compras con la tarjeta de crédito

La Guardia Civil de Moaña investiga a un vecino de esta localidad, de 39 años, con antecedentes policiales por hechos similares, por un presunto delito de hurto en interior de un vehículo y otro de estafa, al hacer uso de tarjeta de crédito en diferentes establecimientos.

Los hechos ocurrieron los días 21 y 22 de julio pasado, en Moaña, y, tras diferentes pesquisas, el pasado 14 de agosto se identifica e investiga a esta persona.

Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Cangas.

También está en amrcha y pronto dará sus frutos una investigación apra esclarecer la identidad del autor que, en compañía de otros dos, rayó y causó en coches estacionados en Ramón Cabanillas druante als Fiestas del Carmen.