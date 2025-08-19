La reacción de la Banda da Loba tras romper «cuerda»
Moaña
El grupo femenino de Santiago de Compostela, A Banda da Loba, regresó tras seis años a Moaña. En concreto con su concierto el sábado a la noche sobre el palco da música. Tocaron canciones de todo su recorrido, incluidas las de su último trabajo, «Lovismo». Como anécdota, en medio de concierto a la guitarrista se le rompió una cuerda. Para intentar sortear el inconveniente, sus compañeras entretuvieron al público moañés contando la historia detrás de la canción «Estreliña riscada», una nana para la hija de la amiga de una de las componentes.
