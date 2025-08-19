Reabre al baño la playa de Banda do Río al finalizar el episodio de contaminación

Reabre al baño la playa urbana de Banda do Río en Bueu tras «el final del episodio de contaminación microbiológica» que se detectó la semana pasada. Los análisis de la Consellería de Sanidade, dentro de su campaña de control de aguas de baño, detectaron una elevada presencia de Escherichia Coli (E.coli) y enterococos intestinales en ambos casos por encima de 2.000 nmp/100 mililitros (cuando los topes máximos de 800 y 500 respectivamente).

Un socorrista retiró la cinta que indicaba a los usuarios que no debían bañarse. / FdV

Sanidade acaba de comunicar los nuevos valores al Concello de Bueu, que constatan un fuerte descenso con niveles de 64 en E.coli y 20 en enterococos intestinales, por lo que el arenal vuelve a ser apto para el baño.