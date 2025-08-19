Reabre al baño la playa de Banda do Río al finalizar el episodio de contaminación
Los controles de Sanidade detectaron la semana pasada una alta concentración de Escherichia Coli (E.coli) y enterococos intestinales
Reabre al baño la playa urbana de Banda do Río en Bueu tras «el final del episodio de contaminación microbiológica» que se detectó la semana pasada. Los análisis de la Consellería de Sanidade, dentro de su campaña de control de aguas de baño, detectaron una elevada presencia de Escherichia Coli (E.coli) y enterococos intestinales en ambos casos por encima de 2.000 nmp/100 mililitros (cuando los topes máximos de 800 y 500 respectivamente).
Sanidade acaba de comunicar los nuevos valores al Concello de Bueu, que constatan un fuerte descenso con niveles de 64 en E.coli y 20 en enterococos intestinales, por lo que el arenal vuelve a ser apto para el baño.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Localizan a un bañista con un 'camping gas' en Areacova para asar sardinas en la playa
- El día más especial para el alcalde de Bueu
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Cangas, impotente ante la invasión de autocaravanas desde Areamilla a O Hío
- Sofocan tres focos de incendio en Ermelo por la tarde y vuelven a plantar de noche en A Magdalena
- El Carnaval de Verán llenó Bueu
- Una manada de caballos obliga a cortar el tráfico en la Autovía do Morrazo