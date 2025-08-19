La Policía desmonta una tienda de campaña ilegal en Barra y otra sobre el techo de un coche en Balea

Las actuaciones contra el campìsmo libre, no autorizado, se multiplican en Cangas, y la Policía Local actuó ayer por partida doble contra dos instalaciones que infringían la normativa: una tienda de campaña y sus anexos montados en el aparcamiento de la playa de Barra, colindante con espacio natural protegido de Red Natura, y otra en Balea instalada sobre el techo de un coche y que se extendida mucho más allá de la superficie de la baca. En ambos casos se trata de «hechos punibles» y sus responsables se exponen a las multas que contempla la legislación.

Una tienda de campaña y una ducha portátil, en el aparcamiento de la playa de Barra / FdV

Las actuaciones se produjeron en el marco de la campaña de vigilancia policial y «acciones preventivas» contra este tipo de infracciones. Los agentes municipales localizaron en el aparcamiento de Barra un vehículo con matrícula de Portugal, múltiples pertrechos sobre la carrocería y con dos instalaciones móviles por los laterales: una tienda de campaña y otro habitáculo de lona a modo de armario o ducha supuestamente para el aseo de sus ocupantes. La Policía Local, que consideraba erradicada esta práctica en espacios de especial interés medioambiental, les advirtió de la infracción, instó a recogerlos y tramitó la correspondiente denuncia.

El otro caso tramitado ayer fue en la zona de Balea, donde los agentes localizaron un vehículo con placa de matrícula alemana y una tienda de campaña de grandes dimensiones desplegada entre el techo y los apoyos en tierra, así como una escalera de acceso, una mesa y varias sillas que la normativa prohibe por considerarse campismo ilegal. Sí se permiten tiendas de campaña que ocupen unicamente la superficie del vehículo, pero no es el caso, que se suma al de innumerables autocaravanas que ocupan la costa de Cangas a las rías de Vigo y Aldán, desde Areamilla hasta Cabo Home y desde ahí hasta Bueu. En muchos casos, sus dueños siguen recomendaciones de foros en internet para eleigir los emplazamientos más espectaculares.