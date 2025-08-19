Obras de saneamiento obligan a cortar desde el miércoles la rúa da Miranda en Moaña

El cierre se prolongará hasta las 14:00 horas del jueves

Plano con la ubicación del tramo cortado en la rúa da Miranda, en Moaña, y en azul el acceso para residentes..

Plano con la ubicación del tramo cortado en la rúa da Miranda, en Moaña, y en azul el acceso para residentes.. / Fdv

El Concello de Moaña corta desde mañana miércoles y hasta el jueves el tráfico rodado de vehículos en la rúa da Miranda, que discurre por la zona interna entre la céntrica calle Ramón Cabanillas y el barrio de Quintela.

El corte empezará a las 08:00 horas demañana y está previsto que se prolongue hasta las 14:00 horas del jueves.

El motivo son unas obras para la creación de pozos de registro de saneamiento y para la colocación de una manga de 20 metros en la tubería, tal y como señala el concejal de Obras, Daniel Costas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents