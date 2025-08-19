Obras de saneamiento obligan a cortar desde el miércoles la rúa da Miranda en Moaña
El cierre se prolongará hasta las 14:00 horas del jueves
El Concello de Moaña corta desde mañana miércoles y hasta el jueves el tráfico rodado de vehículos en la rúa da Miranda, que discurre por la zona interna entre la céntrica calle Ramón Cabanillas y el barrio de Quintela.
El corte empezará a las 08:00 horas demañana y está previsto que se prolongue hasta las 14:00 horas del jueves.
El motivo son unas obras para la creación de pozos de registro de saneamiento y para la colocación de una manga de 20 metros en la tubería, tal y como señala el concejal de Obras, Daniel Costas.
