Moaña reparte ayudas de 1.500 euros para contratar a alumnos de hostelería

El gobierno de Moaña publicó en el BOP las bases de ayudas a través de incentivos para la contratación temporal de los alumnos del obradoiro dual de empleo «Moaña Labora Hostalaría», que promueve el Patronato, dependiente del Concello, con financiación de la Xunta. La contratación temporal se incentivará con una subvención fija de 1.500 euros para cada trabajador, correspondiente a un contrato mínimo a jornada completa de tres meses. Las bases contemplan un máximo de 18 incentivos y en caso de que se presenten más solicitudes se aplicarán criterios como que las empresas o entidaes hubieran firmado compromisos precontractuales con el Patronato en el momento de la solicitud de la subvención.

El importe destinado a estas subvenciones es de 27.000 euros y el plazo para presentar las solicitudes es de 5 díasdesde la publiación en el BOP.

Por otra parte, la junta de gobierno aprobó la contratación de una obra de mejora de la movilidad en A Guía que contempla el asfaltado de la entrada al colegio público y dos sendas, una de ellas a modo de camino escolar seguro entre la capilla de A Peregrina y el centro escolar, tal y como señala la concejala de Movilidade, Dolores Chapela.

La obra, con un presupuesto de 42.000 euros, también contempla el acondicionamiento de otra senda peatonal, de unos 50 metros de longitud, por el margen derecho del vial que comienza junto al supermercado y acaba en la entrada al colegio. La concejala asegura que se trata de unas demandas de la Asociación de vecinos Novameira y de la comunidad educativa de A Guía.