Leal asegura que el proyecto de Pazos Fontenla mejorará la playa de Banda do Río

El portavoz del BNG de Bueu, Xosé Leal, sale al paso de las críticas del PP por la situación de Banda do Río, tras el cierre por contaminación de la playa (hoy se espera la nueva analítica de Sanidade), y dice que el proyecto de urbanización de la avenida de Pazos Fontenla, con la reposición de servicios e integración de sistemas basados en la naturaleza, valorado en más de 2,1 millones de euros, supondrá la «hoja de ruta» que reclama el PP para mejorar la calidad de las aguas en el arenal.

Añade que el proyecto, que el Concello ya remitió a Augas de Galicia, irá al pleno del mes de septiembre en una moción de BNG y PSOE para que la corporación solicite al organismo autonómico confinanciación. Dice que la propuesta fue elaborada por la ingeniería Esinpro junto a las arquitectas ganadoras del concurso de ideas de Banda do Río, y busca, además de mejorar los pavimentos del vial autonómico en la villa, cambiar la red de abastecimiento y saneamiento, lo que mejorará la calidad de las guas en la playa. Aparte, el gobierno va a contratar un informe externo a una consultora sobre el estado de la red en el río Bispo para cotejar con el que elabora la concesionaria Aqualia.

Leal puntualiza a la portavoz del PP, Elena Estévez, que los populares tuvieron la oportunidad de votar en dos ocasiones a favor de que Augas de Galicia financiase la obra de Pazos Fontenla, en febrero de 2023 con el envío del proyecto en el anterior mandato, y otra en febrero de este año en la moción sobre la variación del cauce del río Bispo en donde se exponía la importancia de cambiar las canalizaciones del vial con aportación de la Xunta. Por eso que ironiza ante la «hipocresía» del PP en este asunto y se pregunta sobre si al igual que el apóstol Pedro en la ultima Cena que negó tres veces a Jesús, el PP de Elena Estévez negará por tercera vez la financiación de la Xunta a esta actuación.Leal también dice que el departamento de Facenda trabaja para llevar a pleno en septiembre la contratación del Plan Director del Concurso de Ideas.