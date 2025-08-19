El informe del arquitecto municipal es favorable a las obras de la calle Longán

Ya está, por escrito, como pedía la oposición de Cangas, el informe del arquitecto municipal, Alfonso Lage, sobre la obra que permitió acabar con un embudo de tráfico en la calle Longán al llegar a un acuerdo el Concello con el propietario de los terrenos. El informe es favorable y mantiene que las obras de construcción del muro y la cesión se ajusta a lo establecido en las Normas Subsidiarias de Cangas. También señala que se deberá reponer la totalidad de los servicios e infraestructuras afectadas, no se admiten zanjas y reposiciones parciales del firme o aceras municipales. El informe hace referencia al artículo 89 que hace referencia a usos y obras provisionales. «Nos obstante, la obligatoriedad de la observancia de los planes podrán autorizarse usos y obra de carácter provisional en suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable y terrenos afectados a sistemas generales en tanto no se inicie el procedimiento de gestión correspondiente, siempre que no estuvieran expresamente prohibidos por el planeamiento general ni por la legislación sectorial. Los usos y obras provisionales deberán cesar y derribarse cuando lo hubiera acordado el Concello, sin derecho a indemnización. La autoridad aceptada por el propietario se hará constar bajo las indicadas condiciones en el Registro de la Propiedad. Las obras ejecutadas para usos provisionales habrán de ser las mínimas imprescindibles par permitir unas instalaciones fácilmente desmontables. No se admiten como usos provisionales los residenciales ni los industriales».

También se adjunta el informe sectorial favorable de carreteras de la Xunta de Galicia, AXI.

La calle Longán tendrá doble sentido en el tramo de la fábrica de redes, debido a los cortes de tráfico que se llevarán cabo con motivo de las obras dutante varios días.