Identifican a dos dueños de caballos de monte que invadían la carretera
Se trata de vecinos de Marín | Durante el fin de semana y ayer la Policía Local tuvo que acudir en varias ocasiones a retirar equinos, como también la agrupación de Protección Civil
Los caballos de monte que saltan a las carreteras en Moaña, sobre todo la PO-331 entre este municipio y Marín, provocando situaciones de mucho peligro para los conductores, sigue dando mucha batalla. La Policía Local ha tenido que ir en varias ocasiones a lo largo de los últimos días -también la agrupación de voluntarios de Protección Civil- para retirar a estos animales.
La última vez que los agentes acudieron fue ayer, por la mañana y por la tarde, después de que el domingo tuvieran que acudir a la carretera de A Fraga en donde cogieron dos de estos ejemplares que portaban chip. Ayer por la tarde también había una manada pastando en el mirador de A Fraga.
En muchas ocasiones los caballos están sin identificar. Gracias a ello identificaron a sus dueños, dos vecinos de Marín, contra los que se ha tramitado unadenuncia por tener sueltos animales en vía pública. La denuncia implica, según la Ley 7/2012 de 28 de junio de Montes de Galicia, multas de 1.001 a 100.000 euros. Se trata, tal y como señalan las fuerzas del orden, de una infracción grave.
La invasión de carreteras por caballos de monte es un problema que se arrastra desde décadas. El año pasado fueron detectados varios caballos que sus dueños habían encerrado en el antiguo vertedero municipal, que está sellado en una situación ilegal que fue denunciada.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Localizan a un bañista con un 'camping gas' en Areacova para asar sardinas en la playa
- El día más especial para el alcalde de Bueu
- Cangas, impotente ante la invasión de autocaravanas desde Areamilla a O Hío
- Una imagen entrañable en Moaña
- Sofocan tres focos de incendio en Ermelo por la tarde y vuelven a plantar de noche en A Magdalena
- Una manada de caballos obliga a cortar el tráfico en la Autovía do Morrazo