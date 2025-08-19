Identifican a dos dueños de caballos de monte que invadían la carretera

Los caballos de monte que saltan a las carreteras en Moaña, sobre todo la PO-331 entre este municipio y Marín, provocando situaciones de mucho peligro para los conductores, sigue dando mucha batalla. La Policía Local ha tenido que ir en varias ocasiones a lo largo de los últimos días -también la agrupación de voluntarios de Protección Civil- para retirar a estos animales.

Caballos, ayer,sueltos por A Fraga, en Moaña. | FdV

La última vez que los agentes acudieron fue ayer, por la mañana y por la tarde, después de que el domingo tuvieran que acudir a la carretera de A Fraga en donde cogieron dos de estos ejemplares que portaban chip. Ayer por la tarde también había una manada pastando en el mirador de A Fraga.

En muchas ocasiones los caballos están sin identificar. Gracias a ello identificaron a sus dueños, dos vecinos de Marín, contra los que se ha tramitado unadenuncia por tener sueltos animales en vía pública. La denuncia implica, según la Ley 7/2012 de 28 de junio de Montes de Galicia, multas de 1.001 a 100.000 euros. Se trata, tal y como señalan las fuerzas del orden, de una infracción grave.

La invasión de carreteras por caballos de monte es un problema que se arrastra desde décadas. El año pasado fueron detectados varios caballos que sus dueños habían encerrado en el antiguo vertedero municipal, que está sellado en una situación ilegal que fue denunciada.