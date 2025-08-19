Las fuerzas del orden tienen el «retrato robot» de un sospechoso de los incendios

Por las autoridades locales de Cangas se supo ayer que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen a un sospecho de haber sido el causante de los distintos conatos de incendios que hubo el pasado fin de semana en Ermelo, Broullón y a Madalena. Responde al perfil de un hombre «de unos 30 años, con complexión gruesa y que lleva pendientes colgados de sus orejas». Ese es el «retrato robot» de un sospechoso que salió de la declaración de vecinos de la zona y que ahora está en poder de la Guardia Civil, que ya inició pesquisas para localizarlo. En estas indagaciones colaboran también vecinos. Por si había alguna duda, el hecho de que exista un claro sospechoso confirma que los conatos de incendios del pasado fin de semana fueron claramente provocados y, también, que no hay ninguna causa lógica para que se produjeran los citados incendios, más que la de una persona trastornada que obedezca al perfil psicológico de un pirómano. Porque, como dice la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, en todos los casos en los que se prendió fuego este fin de semana, no se sacaba beneficio quemando esas superficies, ni urbanístico, ni cinegético ni de cualquier otro tipo.

Y a pesar de que se encendieron todas las alarmas este fin de semana, llamó la atención el hecho de que el domingo el Parque de Bomberos de O Morrazo estuviera cerrado, como ya lo está en otras ocasiones debido a la falta de personal. Alguno de los profesionales que pertenece a este parque estaba de guardia en O Porriño, a 50 minutos de distancia de la comarca. Además, hay que tener en cuenta que al estar en alerta nivel 2, todos los cuerpos tienen que estar movilizados para la lucha contra los incendios, por lo que hay persona de los parques de los consorcios desplazados a Ourense. Pero también es cierto que no se está garantizando la seguridad a nivel local, porque los incendios que hubo el sábado y en la mañana del domingo, pudieron repetirse durante el resto de la jornada dominical. Con todo lo que está cayendo en Galicia con los incendios es para que la Diputación de Pontevedra se ponga colorada cuando los contribuyentes se encuentran con parques de bomberos cerrados por falta de personal.

Los alcaldes de O Morrazo acuden hoy a una reunión con la Xunta

En el día de ayer, además de menos turistas en Cangas apenas hubo ruido de sirenas de caminos de Emergencias, de bomberos, de Policía Local, de Guardia Civil, de ambulancias. Hubo un notable descenso de la temperatura, pero apareció un enemigo peor para los incendios: el vierto, que en ocasiones soplaba con fuerza y cambiaba con facilidad.Por otra parte, los alcaldes de O Morrazo, junto con los del resto de Pontevedra, fueron convocado por la Delegación de la Xunta de Pontevedra a una reunión, que se fijó para las 12.00 horas. El motivo: la coordinación de prevención de incendios forestales. Hay que recordar que es la Xunta de Galicia quien tiene las competencias en materia de lucha contraincendios, como fija el propio estatuto de autonomía de Galicia. De momento, la provincia de Pontevedra no está siendo una zona muy castigada por los incendios, basta recordar los incendios que hubo en 2006 y en 2017. En O Morrazo afectaron muchos los fuegos de 2006.