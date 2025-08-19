El Cristo de Cangas mantiene las atracciones y tendrá a "Colón" como pregonero

Responsables del gobierno local de Cangas presentaron en la mañana de este martes, junto con miembro de la cofradía del Cristo del Consuelo y el artista local autor del cartel Victor Montes, presentaron la programación de las Fiestas del Cristo de Cangas, que este año se reducen del 29 de agosto al 5 de septiembre para no coincidir con la Romaría de Darbo. El encendido del alumbrado de las fiestas será el 29 de agosoto a las 21:30 horas en el recinto de Ojea. El encargado del pregón de este año es el fotógrafo y marinero Jose Luis Lorenzo "Colón".

En cuanto a las atracciones, Aurora Prieto, concejala de Cultura, declara que habrá un ingeniero de una empresa externa al Concello, como el año pasado tras el accidente del Saltamontes en Vigo, para supervisarlas durante todo el periodo de fiestas y que previamente un arquitecto se encargó de comprobar las localizaciones para su posicionamiento.

El domingo 31 de agosto será el día en el que se celebre el Día del Cristo do Consolo, con la misa solemne a las 11:30 horas, seguido por el concierto de la banda de música Belas Artes de Cangas, y la procesión en honra al Cristo a partir de las 20:00 horas, seguido por el espectáculo pirotécnico. La edil de Cultura, afirmó que "desde el Concello tienen todos los permisos pedidos y concedidos y que aún no les han dicho que los vayan a suspender debido a los incendios que asolan estos días la provincia de Ourense, de todas formas, si nos dicen algo, lo notificaremos". Cabe mencionar que el dorsel del Cristo que saldrá en procesión este año cumple 100 años, desde que en 1925 lo crearon las primeras monjas de la Compañía de María y lo financiaron tres familias canguesas.

En las fiestas de este año se ha apostado por el talento joven local y gallego. En primer lugar con el festival "Festixove", que tendrá lugar el 3 de septiembre en el recinto de las naves de Ojea con grupos jóvenes y cangueses como Otero y Ainara, Fuss, Planeta Marte y Santervás. Además, la juventud local también ha estado presente en la elaboración del cartel con el artista Víctor Montes.

Los conciertos también en serán en Ojea, con A Banda da Loba el sábado 30 (22:30 horas) y Mondra el lunes 1 de septiembre (22:30 horas). La música de noche la completarán las actuaciones de djs locales como DJ Michi, Carlos López, Saúl Gallego, Hugo Martínez, DJ Nuch Marino y Yago Rivas en Ojea y las verbenas en la avenida Eduardo Vicenti y en Castelao con las orquestas Principal, Ritmo Joven y Gran Parada y los grupos Gin Toni's y Assia.

A la presentación también acudió una amplia representación de la corporación municipal, miembros de la Cofradía del Cristo del Consuelo- organizadoras delc entenario del dorsel de este santo- y el artista local Víctor Montes.