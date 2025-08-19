Corte total de la PO-315 en Aldán por al derribar un coche una torreta eléctrica

La PO-315 en Aldán permanece cortada desde esta madrugada por el derribo de una torreta de media tensión.

Eran las cinco de la mañana cuando un hombre que se dirigía a su trabajo en O Hío sufrió una salida de vía y colisionó contra la infraestructura eléctrica, situada en el centro de la villa, en el cruce al muelle. El conductor resultó herido leve.

El impacto causó desplome de la torreta sobre la calzada impidiendo la circulación en ambos sentidos, tanto hacia Cangas como hacia Bueu.

La carretera permanece cerrada al tráfico mientras actúan en el lugar la compañía eléctrica, la Guardia Civil, la Policía Local y el grupo municipal de Emerxencias-Protección Civil.

El servicio eléctrico en la zona también se vio afectado, sobre todo en los núcleos de Espiñeira y San Cibrán.

A estas horas se trabaja para restablecer el suministro a las viviendas y la circulación en la vía.