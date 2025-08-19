Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega

El «Valoria B», el yate de 47 metros de eslora del empresario fundador del imperio textil Zara, Amancio Ortega, no pasa desapercibido en Aldán, en donde permaneció fondeado una semana en su lugar habitual, frente a Ameixide y muy cerca del muelle de la parroquia. El domingo levó anclas para tomar rumbo desconocido y el viernes, en una situación inusual, un grupo de intrépidos vigueses lograron llegar hasta muy cerca del «hogar flotante» del empresario en verano, para dedicarle unas piezas de gaita y pandereta.

Era la sobremesa del día festivo y los vigueses se acercaron, como diría la canción «Despacito», en dos pequeñas lanchas de recreo con tres gaiteiros y dos pandereteiras a bordo y empezaron a tocar, aproximándose cada vez más al yate. No hubo problemas con los escoltas, aunque fueron grabados, pero la iniciativa parece que gustó a las personas que estaban en una de las tres cubiertas del «Valoria B», entre los que aseguran que también se encontraba el empresario, y todos aplaudieron a los músicos.

«Es un hombre que nos cae bien»

«Nos gusta mucho Amancio Ortega, es un hombre que nos cae bien», manifiesta uno de los artífices y patrón de la lancha en donde iban los gaiteros, que explica que todos los que acudieron forman parte del grupo de amigos que pasan las vacaciones en el camping de Francón y tienen sus barquitos fondeados en la zona.

Amancio Ortega, uno más en Aldán / Julio Santos Álvarez

Lo cierto es que este grupo fue de los pocos que intentaron acercarse al megayate, ya que no todos en el mar lo hacen, conscientes de que Amancio Ortega siempre ha sido un hombre muy celoso de su vida privada, como también su hija Marta y actual presidenta no ejecutiva de Inditex, y que le gusta disfrutar de esa privacidad con su familia y amigos, ajeno a esa condición mediática de ser uno de los hombres más ricos del mundo.

La lancha con los gaiteiros y pandereteiras, acecándose al megayate de Amancio Ortega, en Aldán. / FDV

En Aldán, el empresario siempre encontró esa paz que busca y el buen tiempo del conocido como el «Caribe» gallego, por eso que no suele fallar con su cita de todos los veranos con esta ría, a la que, sin embargo, este año llegó algo más tarde de lo habitual. Hasta el sábado 9 el «Valoria B» no había hecho acto de presencia aunque en Aldán le esperaban. El domingo levó anclas y en la parroquia le vuelven a esperar, acostumbrados a esas idas y venidas en el veraneo del creador de Inditex, que tiene el «Valoria B» para navegar por Galicia y fondear en estas aguas de Cangas.