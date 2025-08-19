Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.

Lo habíamos advertido muchas veces, que no se estaban respetando las normas con los animales en las playas. Ayer, la Policía Local de Cangas actuó en la playa de Areacova, obligando a sus propietarios a retirarlo. El animal, además se encontraba haciendo un agujero.

Al gobierno cangués no le salen las cuentas

Al Concello de Cangas no le dan las cuentas con la estadística de la Federación de la Construcción respecto a obra pública licitada. Desconoce el gobierno local qué criterios mantiene para que salgan unos datos que considera que se alejan bastante de la verdad, por lo menos de su verdad. Pero tampoco es para tanto, pura estadística, que ya sabemo como se manejan estas cosas.

La política de fuentes y lavaderos hasta el final de los días

No somos muy partidarios de la política de fuentes y lavaderos, de esas que, al parecer, gusta a todos los políticos sin distinción de siglas. Pensamos que hubo un momento para este tipo de intervenciones, al principio del estado de las autonomías. Ahí empezó todo, pero, de forma sorprendente, a pesar de ese frenesí que pareció haber por recuperar ese patrimonio, siguen apareciendo elementos de nuestro patrimonio que está sin recuperar. Y ya llevamos años y años con lo mismo. Lo malo, o lo bueno —depende como se mire— es que estas actuaciones políticas dan votos. Por eso las hacen.