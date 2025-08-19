Cerviño llena A Capela do Hospital

Las imágenes y pasos de Semana Santa canguesa del escultor Ignacio Cerviño tendrán un homenaje en A Capela do Hospital. Las obras se podrán disfrutar del 20 al 24 de agosto, en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. La inauguración será hoy en a las 20:00 horas. Se trata de un evento organizado por la Cofradía de la Misericordia Gremio de Mareantes de Cangas do Morrazo.

Entre las piezas expuestas creadas por el artista de Cotobade, se podrán ver el paso de Jesús Nazareno con la Cruz a cuestas camino del Calvario, Simón el Cireneo, además de las imágenes de la Verónica con sus verlos de Cristo y María Magdalena. Diversos enseres dotados por la entidad organizadora completarán las paredes de la Capela do Hospital. Este homenaje artístico se complementará con un ciclo de microconferencias y visitas guiadas que tendrán lugar todos los días en los que esté abierta la exposición a las 20:30 horas. Serán ofrecidas por historiadores, restauradores y expertos en patrimonio cultural como Estanuskai de Kostka Fabricio Fernández de la Cigoña Núñez, Anxo Coia, Suso Caramuxo, Luis Martín Carneiro Feijoo, Julio Fernández Pintos e Inés Villar Costas. Estos seis participantes serán los encargados de realizar un recorrido por la vida y legado artístico de Cerviño, haciendo hincapié en sus imágenes de la Semana Santa de Cangas.