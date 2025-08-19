El Canjazz comienza con música coreana y portuguesa

La programación de esta nueva edición del Canjazz comienza mañana a las 22:00 horas en el Eirado do Costal con la actuación del quinteto encabezado por la batería de Sun-Mi Hong, una de las figuras más singulares de la escena jazzística europea por su originalidad. En el evento cangués, presentará su último trabajo discográfico «Fourth Page: Meaning of Nest», publicado en este marzo, una propuesta marcada por la melancolía y la inocencia influenciadas por su herencia familiar y su vida personal. La artista surcoreana establecida en Amsterdam estará acompañada por el trompetista Alistair Payne, el saxofonista Hristo Goleminov, el pianista Xavi Torres y el contra bajista Alessandro Fongaro. Posteriormente, a partir de las 23:30 horas, la música se trasladará la taberna Cambika con la pianista Catarina Rodrigues. La portuguesa llega a Cangas de la mano de la cantante Joana Raquel y del saxofonista Afonso Silva, ambos también lusos, formando juntos el trío «Travessia». Su concierto invita a la calma y a un viaje a través de la memoria, el espacio y el tiempo con una interpretación poética y sugerente. La noche terminará con una sesión de improvisación o jam session.