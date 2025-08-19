Bomberos, Policía Local y Protección Civil de Moaña se movilizan para rescatar a una gata y sus tres crías atrapada por la cabeza en unas piedras

El rescate de una gata con sus tres crías, que estaban atrapadas entre grandes bloques de piedras de un muro en el barrio de Verdeal, en la parroquia moañesa de Domaio, provocó un amplio despliegue de los servicios de emergencias esta madrugada con la intervención de Policía Local, Protección Civil y una dotación de los bomberos del parque comarcal de O Morrazo La Policía asegura qeu la "madre" estaba totalmente aprisionada por la cabeza y el cuello muy estrangulado por las piedras. Después de una labor de más de dos horas de duración que empezó a las doce de la noche, el operativo se saldó con éxito, aunque hizo falta el equipo de excarcelación de los bomberos ya que las piedras eran de mucho tamaño como para poder moverlas.

La gata madre atrapada en las piedras por la cabeza. / Fdv

Los bomberos levantaron un poco algunas de estos pedrolos con cuñas llegando a probar con las tijeras de excarcelación, pero podían caer unas piedras sobre otras.

Fue la familia propietaria de la casa quien alertó a la Policía al sentir maullar desesperadamente a la madre y a las crías y ver que estaban atrapadas en el muro, en donde se metieron quizás escapando de gaviotas o de perros. Al llegar al lugar, la patrulla ya comprobó que no podía extraer a los animales y movilizó a Protección Civil y Bomberos. Los animales estaban ya muy desnutridos, pero los equipos de emergencia lograron salvarles la vida, rescatar a la amdre y juntarla con las crías. Ya nada más ser excarcelados recibieron los primeros auxilios de Protección Civil que llevó un equipo con latas de comida enriquecidas con 96% de proteínas y gel hidratante.

Una de las crías ya en el Concello en manos de la presidenta de Protección Civil. / Fdv

La camada fue trasladada al Concello de Moaña y los animales recibieron asistencia del veterinario con un tratamiento contra la inflamación para la madre, ya que tenía mucho estrangulamiento del cuello, aunque se descartaron daños cerebrales. Una familia de Moaña ya adoptó a una de las crías que fue esta mañana a recogerla a la casa consistorial y la madre y las otras dos crías fueron entregadas a la Protectora de Animales do Morrazo, en donde esperan a encontrar un hogar.

Desde Protección Civil y Policía Local alaban la "enorme labor de los compañeros bomberos que a pesar de que no teníamos esperanza alguna, reaizaron un trabajo impecable".

El hecho de que la gata madre sea casi una cría de cinco meses hace que desde Proetcción Civil se alerte a la población de la necesidad de esterilización de los gatos. Moaña ya puso en marcha este año un plan de gestión de las colonias en el municipio.