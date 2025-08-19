Arrojan piedras y maderas contra la nueva depuradora de la isla de Ons

Unas personas sin identificar arrojaron este pasado fin de semana piedras y maderas contra las instalaciones de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la isla de Ons, en el Parque Nacional de las Illas Atlánticas. La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático lamenta estos actos vandálicos a unas instalaciones que dan servicio a los vecinos y visitantes y apela a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana para evitar que este tipo de sucesos se repita. Añade que, a través de la dirección del Parque Nacional marítimo-terrestre, abrirá una investigación para tratar de identificar a las personas que arrojaron las piedras y maderas que lo hicieron desde un punto alto hacia las instalaciones en donde está la infraestructura. La depuradorate está recién rematada y en pruebas desde julio.

Puerta con daños de las pedradas. | FdV

Tras una primera inspección por parte del personal del Parque, se constató que la EDAR no sufre daños estructurales y sigue funcionando con normalidad. En cualquier caso, tal y como señalan desde la consellería, técnicos especializados inspeccionaron ayer la EDAR para cuantificar los daños.

Otro detalle de un trozo de madera arrojado. / Fdv

Medio Ambiente recuerda que la inversión en esta depuradora se enmarca dentro del esfuerzo de la Xunta por conservar las condiciones naturales de este espacio protegido, dentro del conjunto de los cuatro archipiélagos que forman el Parque Nacional, y mejorar las condiciones de vida de las personas que viven y lo visitan. En esta depuradora y en la mejora de las instalaciones para el abastecimiento de agua potable en la isla, la Xunta invirtió casi 1,4 millones de euros.