A amor polo galego chega a New York
A veciña de Moaña Vera Santomé continuará co seu proxecto «Non hai fronteiras» en New York, despois de que esta semana lle concederan a bolsa Fulbright de Estados Unidos. A iniciativa da moañesa naceu da súa tese doctoral en Socioloxía e consiste en reunir a galego falantes con persoas de fóra de Galicia para aprender galego a través da amizade e da arte.
Dende Moaña a New York, pasando por Madrid. Ese é o recorrido que está a facer Vera Santomé Juncal co seu proxecto «Non hai fronteiras», que consiste en reunións semanais onde se atopan galegofalantes con persoas que queren aprender a nosa lingua para, crear relacións entre as linguas utilizando o arte como pano de fondo . Estes días concedéronlle a bolsa Fulbright de Estados Unidos para alumnos estranxeiros a esta veciña de Moaña. Vera Santomé poderá continuar con esta iniciativa, que comezou en Madrid, a partir deste setembro e durante todo o curso académico na Universidade de New York (CUNY). Esta axuda económica- que cubre gastos de transporte e estancia- forma parte das contribuccións do programa Fulbright coa Xunta de Galicia, dirixida para os españois vinculados a Galicia que queiran ampliar os seus estudos artísticos en institucións e centros de EE.UU.
De acordo coas declaracións da moza de Moaña, «non esperaba este premio para nada, faime moita ilusión pero por unha parte, resúltame estrano recibilo nun momento histórico coma este, no que o galego está tan en desuso». Engade que esta axuda non houbese chegado dende un inicio se non fose porque dende pequena a súa familia criouna en galego. «Se non fose pola rede de coidados e saberes coa que crecín por parte dos meus pais, das miñas tías, da miña parella e das miñas amigas, seguramente este proxecto non sería posible», declara Santomé.
«Non hai fronteiras» naceu en outubro de 2023, no seo da tese do doutoramento en Filosofía e Ciencias da linguaxe na Universidade Autónoma de Madrid, da que Santomé foi alumna. A idea propúsolla Clara Molina, a súa directora de tese. Ademais disto, a motivación xorde do interese mostrado por parte da súa parella de Castela e León coma das súas amizades de Madrid polo galego e por aprender esta lingua. Segundo a propia Santomé, «ao estar traballando cunha materia que afecta tanto a xente, quería facer algo para as persoas, non quedar únicamente nun contexto teórico». A partir de ahí, a moañesa lanzou a súas redes sociais a unha publicación coa pregunta «Queres falar galego en Madrid?», dirixida a persoas de entre 18 e 30 anos interesadas en aprender lingua galega, co fin de crear un clube social de balde e voluntario para levar a cabo este proxecto.
A iniciativa estaba dirixida tanto aos galegos que quixesen dispoñer dun lugar seguro para falar a súa lingua natal en Madrid como aquelas persoas de diferentes puntos fóra da nosa comunidade autónoma interesados en aprender esta lingua. Dende un principio, Vera Santomé afirmou que se conseguía chegar a 10 persoas, podería sentirse xa satisfeita. E sí que chegou. Máis de 60 correos lle preguntaban sobre «Non hai fronteiras» e mostrando interés por esta iniciativa. Segun relata Santomé, a maioría de persoas que asistiron ao curso foi por motivos afectivos- que tiñan unha parella galega ou familia en Galicia- ou ideolóxicos-que sentían que era unha perda que o galego se estea a perder
. Ao principio, as reunións se facían en grupos de 10 persoas de maneira presencial en bares, o que lles obligaba a consumir. Jota Lanchas, da produtora Aaldea, contactou con Vera Santomé para dicirlle que estaba encantado pola iniciativa e quería contribuír prestando o seu local para as reunións.
A creadora de «Non hai fronteiras» declarou que nos obradoiros a aprendizaxe se realizaba a través do que conectaba aos asistentes, as súas experiencias lingüísticas. A partir de ahí, e aprendendo pouco a pouco do galego, o resultado materializaouse en arte. En concreto en produtos en galego como colaxes sobre cada historia indivisual ou fanzines como o que crearon no San Valentín do ano pasado sobre en que lingua se mostraban afecto cos seus achegados. Ademais de estes obras, celebraron festividades como o Día das Letras galegas ou San Martiño con festas para afianzar a conexión e a amizade entre os presentes.
