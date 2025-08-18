Vecinos de Banda do Río piden agilizar la reforma tras el cierre de la playa

La Asociación de vecinos de Banda do Río, en Bueu, que preside Manuel Bacelar, espera que el problema de vertido por el que se ha tenido que cerrar al baño la playa de Banda do Río, en el frente de este barrio del casco urbano, se solucione lo antes posible y se recupere la normalidad en el emblemático arenal. El Concello izó con los socorristas la bandera roja de no apta al baño y reforzó esta recomendación de no meterse en el mar con una cinta en la arena a modo de precinto de la orilla con un cartel de prohibido.

Para la Asociación, este problema reafirma la necesidad de agilizar la reforma integral de la zona, tal y como se recoge en el anteproyecto ganador del concurso de ideas para el barrio, «Bandas da ribeira», de las arquitectas María Fandiño y Miriam García, que recoge además de una intervención estética y ordenación de los espacios en todo el frente, la ubicación de tanques de tormenta y drenajes naturales.

Para la asociación de vecinos «sería un paso importante neste sentido o arranxo da rúa Pazos Fontenla» que según el gobierno local pretenden acometer en este año. Sin embargo indican que esta solución no dejará de ser algo parcial, ya que la definitiva pasa por llevar adelante el anteproyecto ganador: «Para elo, como primeiros pasos é urxente a contratación do plan director e demandar a implicación de Portos e Costas, titulares de amplas zonas afectadas».