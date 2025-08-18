Las tiendas que campaña que se suben a los automóviles, de moda.

Comenzaron a verse en esa invasión de autocaravanas que tuvo lugar en Areamilla esta semana, pero ahora esta forma de hacer turismo ya se ve por todo el territorio de Cangas. La foto está sacada en Aldán. Ya ven que la tienda cuenta con escalera. Hay feísmo urbanismo y feísimo turístico.

En las fincas del río Bouzós van a aparecer dionsaurios

Ahora que estamos con la lucha contra los incendios y hablamos de limpieza de fincas, seguimos viendo el mismo paisaje a orillas del río Bouzós, por detrás de la calle Noria. Cualquier día de estos sale un dinosaurio de entre esa maleza exhuberante que tanto preocupa a los vecinos pero que parece tener sin cuidado a los propietarios de estas fincas que están situadas en las márgenes del río.

Un lugar en el callejón

Hay otra forma de hacer urbanismo en Cangas. El callejón que desde la avenida de Marín va a dar a la Plaza de A Palma presenta un nuevo aspecto y no hizo falta que ni que el Concello de Cangas_si es competente_ asfaltara un poco su pavimento, ni tan siquiera que pusiera luces. Bastó con que se abriera un local de restauración con gusto, diferente, sin prisas para cerrar durante el fin de semana. El diseño de su terraza, con sus luces de adornto y la buena educación de los trabajadores ha llamado la atención Esperemos que esta apuesta dure tiempo en Cangas.