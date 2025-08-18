El molino aparecido en Ximeu quedará en la finca del Eroski Center

Si a finales de julio el gobierno municipal de Cangas especulaba con la posibilidad de que el molino que se descubrió enterrado en la maleza de la parcela de Ximeu, donde se va a instalar un Eroski Center, en la avenida de A Coruña, fuese instalado en algún terreno de propiedad municipal, a finales de la semana pasada se daba esta idea por descartada. La decisión ya está tomada: el molino quedará instalado en la misma parcela una vez se restaure con las piezas que aparecieron cuando se limpieza de maleza la parcela.

Desde el gobierno se barajó incluso la posibilidad de que el hórreo se colocara en la proximidad de la Casa dos Pobres. Ahora, esta nueva decisión ya firme parece haber sido consensuada con el grupo Eroski.

Hay que recordar que el grupo presentó alegaciones tras la actuación de Patrimonio que paralizó lo que iba a ser el inicio de los trabajos. Con esta decisión ya tomada se espera que las obras de la nueva superficie comercial comiencen pronto. Fue el Concello de Cangas promovió ante la Xunta una modificación puntual para, en principio, trasladar a la nueva parcela en supermercado Familia de la avenida de Vigo, que también pertenece al grupo. Antes del verano, Eroski informó que el supermercado Familia de la avenida de Vigo iba a permanecer en su sitio y que en Ximeu se construiría un Eroski Center, algo que sorprendió.

En la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Cangas, el grupo se comprometía a construir una zona de aparcamiento abierta a todos los vehículos, no solo para los clientes del supermercado.

Las piezas del molino siguen allí, en la finca de Ximeu, cubiertas con un plástico, según se puede comprobar .