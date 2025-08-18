Moaña espera una manifestación con «impacto» por las urgencias en Domaio

Los vecinos de Moaña saben que están en la recta final para conquistar las urgencias sanitarias, trasladadas a Cangas desde el COVID en 2020, y que vuelvan con la apertura del nuevo centro de salud de Sisalde, que está rematando la Consellería de Sanidade y que las sigue condicionando a los médicos disponibles y la opinión de los profesionales., pese a que la firma del convenio de construcción con el Concello establece que sí tendrá Punto de Atención Continuada (PAC) hasta la apertira deel Centro Integral de Saúde (CIS) de Cangas.

Por eso que ayer en la concentración dominical ante la Casa do Mar, con la que los vecinos cumplieron 197 semanas consecutivas de protestas para la recuperación de las urgencias, la alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade de Moaña, como entidad convocante, Leticia Santos (BNG), pidió mantener el ritmo, subir la intensidad como si se estuviera en la etapa final de una vuelta ciclista, y continuar en la calle para que el presidente de la Xunta,Alfonso Rueda, «entienda que Moaña no va a parar hasta que el PAC esté de vuelta». Santos estuvo acompañada por el portavoz de la Plataforma de Defensa da sanidade pública, Gabriel Ferral, que confirmó la próxima manifestación convodada para el día 7 en Domaio, cuando se cumplen 200 semanas consecutivas de protestas.

Santos dijo que el día 7 saldrán masivamente a la calle, a conquistar Domaio y la rotonda en donde se enlaza con la autopista, la autovía y la carretera Nacional de Vilaboa «porque queremos que tenga impacto». Añadió que mientras no lo haya «el impacto recae sobre nosotros ya que seguimos cinco años esperando que el PAC esté de vuelta.Por eso que lo vamos a buscar hasta donde haga falta y tiene que estar de vuelta, debe estar aquí para darnos servicio. No queda otra».

La alcaldesa señaló que «por más que se repitan las mentiras, no se convierten en verdades y todos sabemos cómo se llevaron el PAC y cuál es la intención de tenerlo allí, que no es otra que hacer realidad lo que ya ansiaba la Xunta en 2018 de agruparlas en Cangas y que la Mesa Local da Sanidade de Moaña y el Concello cortaron». Añadió que con el COVID la Xunta logró la excusa de «este viacrucis», pero insistió en que «no nos atienden mejor en Cangas que se nos atendía en Moaña, por eso queremos nuestro servicio, ya que no hubo una sola mejora, sino más tiempo de espera en un centro de salud que se queda pequeño y no tiene capacidad para atender a las dos poblaciones de Cangas y de Moaña».

Leticia Santos pidió que siga la posición de fuerza y que en la Xunta vean que no hay marcha atrás «porque si ven debilidad van a pensar que nos conformamos con lo que tenemos, pero el centro de salud debe tener urgencias».

La manifestación del día 7 en Domaio saldrá a las 11:00 horas, como acordó la Plataforma en defensa da sanidad pública y propuso a la Mesa Local, desde el centro de salud, caminando hacia la rotonda de la autopista, en un recorrido de ida y vuelta de unas dos horas de duración, como ya se hizo en una anterior, en octubre de 2023.