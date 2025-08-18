Geometrías Atlánticas, por Teté Estate

La fotógrafa Teresa Domínguez (Teté Estate) expone su obra en este mes de agosto en la cafetería «La Marina», en el Eirado do Costal. Bajo el título de «Geometrías Atlánticas: arquitectura, color y luz» la fotógrafo, natural de O Carballiño, presenta un trabajo realizado en las zonas rurales de la costa gallega, lejos del bullicio urbano y los complejos turísticos, «donde persiste aún una arquitectura que dialoga íntimamente con el paisaje» declara. «Las viviendas unifamiliares que habitan en estos territorios no son meras construcciones; son testimonios vivos de una sabiduría constructiva transmitida a través de generaciones». La intención de la fotógrafa en esta exposición es poner en valor el patrimonio arquitectónico de la costa gallega, en contra de esas construcciones prefabricadas que amenazan con globalizar laos paisajes gallegos. «Es también un reconocimiento a los constructores anónimos que crearon estos espacios donde geometría color y naturaleza conviven en armonía», manifiesta Teté Estate. La semana pasada, la fotógrafa recibió la comunicación de que había quedado finalista del prestigioso premio Architecture Photography Awards. Es también finalista del premio XVII Luis Ksado.