Un cuarto foco en A Madalena pone en alerta a las comunidades de montes y los concellos

Las autoridades y las policías locales están convencidas de que los incendios que dieron la alarma el sábado y el domingo por la mañana son intencionados. Lo aseguraba ayer la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, (BNG) que daba cuenta de que la prueba de ello estaba en el radio de acción del pirómano. Todos los incendios muy cerca los unos de los otros. El primero del sábado fue en Hermelo, en Bueu, localidad fronteriza como el Concello de Moaña, y el segundo muy cerca del primero, en Broullón. Aquí la alerta se produjo alrededor de las 15.30 horas. Ambos fueron sofocados con rapidez, porque la alerta también se produjo cuando el fuego aún no había tomado mucho territorio de monte. A las 21.40 horas del sábado se produjo la alerta de incendio en A Madalena, en el término municipal de Cangas, a no mucha distancia de donde se habían producido los primeros conatos de incendio. Y, aproximadamente a las 10.00 horas de ayer, muy cerca del monte que había ardido en A Madalena, se produjo otro, que devoró 500 metros cuadrados de arbolado. Las brigadas contraincendios, la Guardia Civil, las Policías Locales y la propia alcaldesa de Cangas confirman que no se trataba del mismo incendio que había resurgido, sino que era otro completamente nuevo. Como apunta la alcaldesa de Cangas, «los fuegos no surgen por combustión espontánea y aquí tenemos a alguien o a varios que quieren prender fuego a nuestros montes».

Emergencias y Guardia Civil en A Portela | / fdv

El incendio de A Madalena fue sofocado pronto, pero el operativo se mantuvo en la zona hasta la una de la madrugada del domingo, enfriando la zona, para evitar rescoldos. Aquí los primeros en llegar fueron los Bomberos del Parque Comarcal, que cuando llegó Emergencias Cangas ya tenían las mangueras tendidas. Estuvieron presentes también efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, así como dos agentes forestales. En el de las 10.00 horas de ayer también estuvo Emergencias Cangas, Policía Local, Guardia Civil y una motobomba del 085 con una brigada. En el incendio de la noche del sábado y el de las 10.00 horas del domingo, el monte quemado era arbolado.

Monte incendiado en A Madalena en la noche del sábado. | | / fdv

Las comunidades de montes del municipio de Cangas se pusieron en alerta. En Coiro hay brigadas de voluntarios que recorren los montes para realizar una labor de vigilancia. La Comunidad de Montes de Darbo realizó ayer una limpieza en Montecarrasco y comunicó a la alcaldesa que está completamente en alerta, igual que la de O Hío, con movilización de vecinos en el lugar de Donón.

Un bombero apaga el fuego en A Madalena. | / fdv

La alcaldesa de Cangas está convencida de que los fuegos no fueron a más porque se dio rápido la alerta, de ahí que insiste en su mensaje a los vecinos para que estén atentos a cualquier fuego o humo.

Por su parte, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, hizo un llamamiento ayer, en la concentración de la sanidad, a la colaboración vecinal ante estos últimos focos de incendios intencionados para que alerten de vehículos sospechosos en el monte y dar con los responsables. Se solidarizó con los afectados por los incendios que asolan Galicia, con los grupos de emergencias y hubo un aplauso de apoyo de todos los presentes.