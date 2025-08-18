El Carnaval de Verán llenó Bueu
El Concello ya tenía limpios a las 09:30 horas los restos del botellón en el frente litoral
Bueu vivió ayer su Carnaval de Verán, que este año tuvo que celebrarse en el interior de los locales de hostelería de Banda do Río, sin escenario exterior para las actuaciones, debido a problemas administrativos de la organización que no pudo tener a tiempo los permisos de Portos de Galicia para el uso del espacio.
Pese a todo, los organizadores, Asociación Can do Penedo y la hostelería de Banda do Río, aseguran que todo fue un éxito, con mucha gente disfrazada y los locales trabajando a tope.
El carnaval de Verán de Bueu es todo un clásico en la programación de verano de la comarca y siempre provoca un lleno en la localidad. De hecho y aunque no había escenario en el exterior, sí que la fiesta derivó a altas horas de la madrugada en el habitual macro botellón en el frente litoral de la playa.
La concejala de Limpieza viaria, entre otras delegaciones, Isabel Quintas, señala que ya tenía previsto un operativo especial, como todos los veranos, para proceder a primera hora de la mañana a la limpieza de los restos de botellas, vasos y bolsas que dejaron las pandillas. Asegura que se realizó baldeo trabajando cinco operarios municipales y recurriendo a una barredora. Asegura que a las 09:30 horas de la mañana ya estaba todo prácticamente limpio. La zona con más suciedad era el entorno de la playa y el paseo litoral.
