Buen saldo para la Feira de Oportunidades
El público llenó las jaimas con ofertas en los Xardíns do Sinal de Cangas
REDACCIÓN
El descenso de las temperaturas, aunque todavía con calor pero sin esa ola con los termómetros rozando los 30 grados, contribuyó a las ganas de muchas personas —vecinos y visitantes en Cangas— a salir a comprar las ofertas que se ofrecieron durante tres días en la Feira de Oportunidades. En los Xardíns do Sinal se instalaron desde el viernes y hasta ayer domingo 28 jaimas, colocadas en forma de «T», con el stock de comercios de Cangas, Moaña y Bueu. Fue un buen momento para comprar esas prendas que ya necesitan los más pequeños para la vuelta al colegio o aprovechar los precios más bajos para últimas compras de verano que se dejarán para la próxima temporada. La Asociación de Comerciantes de Cangas (Acica), integrada en la Federación Fecimo, logró atraer con la feria.
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Localizan a un bañista con un 'camping gas' en Areacova para asar sardinas en la playa
- El día más especial para el alcalde de Bueu
- Un barco del servicio de transporte a Ons rescata a 12 menores que hacían paddle surf: «Salvadnos, no nos dejéis morir»
- Areamilla, «invadida» la noche del lunes por 18 autocaravanas
- Herido un menor que cayó desde la senda a las furnas de Santa Marta en Cangas