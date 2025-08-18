Buen saldo para la Feira de Oportunidades

El descenso de las temperaturas, aunque todavía con calor pero sin esa ola con los termómetros rozando los 30 grados, contribuyó a las ganas de muchas personas —vecinos y visitantes en Cangas— a salir a comprar las ofertas que se ofrecieron durante tres días en la Feira de Oportunidades. En los Xardíns do Sinal se instalaron desde el viernes y hasta ayer domingo 28 jaimas, colocadas en forma de «T», con el stock de comercios de Cangas, Moaña y Bueu. Fue un buen momento para comprar esas prendas que ya necesitan los más pequeños para la vuelta al colegio o aprovechar los precios más bajos para últimas compras de verano que se dejarán para la próxima temporada. La Asociación de Comerciantes de Cangas (Acica), integrada en la Federación Fecimo, logró atraer con la feria.

Otro momento de las compras en la feria. | S.Á.