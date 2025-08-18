Arrojan piedras y maderas contra la depuradora de la isla de Ons

Unas personas sin identificar arrojaron este pasado fin de semana piedras y maderas contra las instalaciones de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la isla de Ons, perteneciente al Parque Nacional de las Illas Atlánticas. La Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático lamenta estos actos vandálicos a unas instalaciones que dan servicio a los vecinos y visitantes y apela a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana para evitar que este tipo de sucesos se repita.

La consellería, a través de la dirección del Parque Nacional marítimo-terrestre, abrirá una investigación para tratar de identificar a las personas que arrojaron las piedras y maderas desde un punto alto hacia las instalaciones en donde está la infraestructura, que precisamente está recién rematada y en pruebas desde julio.

Tras una primera inspección por parte del personal del Parque, se constató que la EDAR no sufre daños estructurales y sigue funcionando con normalidad. En cualquier caso, tal y como señalan desde la consellería, técnicos especializados inspeccionarán a lo largo de este lunes para cuantificar los daños.

Medio Ambiente recuerda que la inversión en esta depuradora se enmarca dentro del esfuerzo de la Xunta por conservar las condiciones naturales de este espacio protegido, dentro del conjunto de los cuatro archipiélagos que forman el Parque Nacional, y mejorar las condiciones de vida de las personas que viven y lo visitan. En la depuradora de Ons, una infraestructura hidráulica de última generación, y en la mejora de las instalaciones para el abastecimiento de agua potable en la isla, la Xunta invirtió casi 1,4 millones de euros.