Apicultores venden en la Feira do Mel aunque admiten pobres cosechas por el sol

Moaña

La Praza do Concello de Moaña acogió la VII Feira do Mel, con 16 puestos -6 de apicultores-. José María Bello, organizador en representación de la Asociación Galega de Apicultura (AGA), asegura que la presencia del público fue irregular, menos por la mañana, pero asegura que los apicultores, procedentes de Moaña (2), Bueu (1), Lalín (2), Rairiz de Veiga (1) que casi no pudo llegar debido a los cortes de la autovía por el fuego, y Cerdedo-Cotobade (1), vendieron sus tarros, a 12 euros el kilo.

En cuanto a la cosecha de miel de este año, reconoce que tira a escasa porque la velutina sigue molestando y por la situación cambiante del clima y la intensidad del sol que ha quemado las flores. La de la silva, de mayo y junio, en lugar de seis días de miel ha dado dos. En la feria hubo sorteo de regalos de cuatro cenas para dos personas en la Estrella de Bueu y tarrinas de Bico de Xeado. Codia e Miolo pusieron el humor.

