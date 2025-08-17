Último día para las oportunidades
La Feira de Oportunidades de Cangas celebra hoy su último día con 28 jaimas abiertas con todo tipo de productos a precios rebajados, en los Xardíns do Sinal. La feria, con establecimientos de O Morrazo, abre de 10:30 a 14:00 y de 18:00 a 22:30 horas.
