Sofocan tres focos de incendio en Ermelo por la tarde y vuelven a plantar de noche en A Magdalena

Los conatos de incendio volvieron ayer al lugar de Ermelo, en la parte alta del municipio de Bueu y lindando con Moaña, que ya a finales de julio registró el primer fuego forestal de importancia del verano en esta comarca, nada comparable claro, con lo que está ocurriendo en Ourense y Lugo, pero en el que ardieron 5 hectáreas. Fue intencionado, como también los tres focos detectados a primera hora de la tarde de ayer, que fueron sofocados por Medio Rural con el helicóptero y medios terrestres. Desde Incendios fueron movilizados 4 agentes, 3 brigadas y una motobomba, además del helicóptero y confirman que ardieron 0,01 hectáreas.

Uno de los conatos de incendio en la zona de Ermelo. | S.Á.

Los focos fueron localizados en zonas distintas del vial de Ermelo a Broullón (Moaña), en donde se encuentra la Protectora de Animais do Morrazo. Debido a la cercanía con Moaña, la Policía Local estuvo en la zona realizando controles a coches que circulaban por si hallaba material incendiario. La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, en seguida reaccionó ante la aparición de estos tres fuegos casi a la vez en distintos puntos del monte, y desde el Concello publicó un aviso haciendo un llamamiento al apoyo ciudadano en la vigilancia de los montes, en colaboración con las tres comunidades de Moaña, Meira y Domaio y la Policía Local. En el aviso, piden que si se va por el monte y se ve cualquier conducta sospechosa de prender fuego o de causar daños, se dé aviso por favor ya que esta ayuda puede prevenir incendios y otros daños en las masas forestales de esta zona. Se facilita el teléfono de la Policía Local 986 311656, de Incendios (085) y de Emerxencias (112).

Policía de Moañaen un control ayer entre Ermelo y Broullón. / Santos Álvarez

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, también hacía un aviso, vía móvil, en colaboración con las comunidades de montes de Coiro, Darbo y O Hío, en el municipio, para pedir la misma colaboración con idéntico mensaje que Leticia Santos. Al cierre de esta edición, la Policía de Cangas y el Grupo de Emergencias recibían la alerta por otro incendio en A Magdalena, en la carretera de Cangas a Bueu.

«Con 90 años nos pedían dejarles morir en sus casas» Mónica Chaves — Presidenta de Protección Civil de Moaña

Pasado el mediodía, los dos voluntarios de Protección Civil de Moaña movilizados con otras 11 agrupaciones para labores de apoyo en el control de los incendios en Ourense —su presidenta, Mónica Chaves, y el vicepresidente, Vicente Flores— regresaban a Moaña después de una noche sin dormir viviendo «más que un infierno, con casas ardiendo, negocios, fuego por todas partes, de repente con carreteras cerradas por las llamas, confinando gente y sacándola de sus viviendas; haciéndoles entender que tenían que dejar correr el fuego»

Imagen que realizó Protección Civil de la virulencia de uno de los incendios de Ourense en Xinzo. / Protección Civil

Ayudaron a Guardia Civil y militares en todo lo que pedían.Llegaron a O Carballiño en la tarde del viernes y desde allí fueron desplazados 44 kilómetros a Xinzo y después, ya de noche, a Petín en donde vivieron la nube tóxica por las llamas que arrasaron el punto limpio y una gran fábrica de plásticos.

Mónica Chaves y Vicente Flores, ayer, de regreso, y una foto desde el vehículo en Quiroga. | / P.C.

. Dice que el olor era como cuando ardían antes los vertederos.La presidenta de Protección Civil asegura que cuando llegaron a Xinzo lo que veían era fuego por todas partes, humo que no dejaba respirar y cenizas, los vecinos en la calle con bidones de agua para prevenir, «pero nada de nada. He vivido muchos incendios, pero esto lo supera todo».

Acudieron a varias aldeas para confinar gente, para que no salieran de sus hogares; repartieron agua y comida y también acudieron a otras en la zona de Valdeorras y en Quiroga (Lugo) para que los vecinos las desalojaran por el peligro de las llamas: «Con 90 años, muchos te decían que les dejáramos morir, que no tenían a dónde ir». En Quiroga fueron a una casa alertados por el hijo de un vecino cuyo padre no quería abandonar la vivienda. En A Rúa, ayudaron en el desalojo de la residencia de mayores. Mónica Chaves fue testigo de las explosiones eléctricas que el fuego provocaba en las líneas de alta tensión.

De los alrededores de Petín, asegura que la situaicón era caótica, "no se podía respirar, no había luz y había esa nube súper tóxica. Fue terrible". La presidenta de Protección Civil asegura que cuando arrancaron de regreso a casa se pararon un tiempo, durante algo más de una hora, en una cuneta en donde mejor se respiraba: "El cancio es terrible, pero el emocional es más".