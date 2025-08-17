Sanidade ya quiso en el primer convenio abrir Sisalde sin PAC y Moaña lo impidió

En plena batalla política por buscar quien o quienes son los responsables de que Moaña no tenga o no vaya a tener punto de atención continuada (PAC) de urgencias cuando se abra el nuevo centro de salud de Sisalde o cuando se construya el Centro Integral de Saúde (CIS) de O Morrazo en Cangas, la alcaldesa, Leticia Santos, echa mano de toda la documentación y correos entre el Concello y la Consellería de Sanidade para la construcción del nuevo centro de salud y recordar que la primera propuesta de borrador que envió Santiago iba sin urgencias ni odontología. El PP la culpa ahora que en la firma del convenio definitivo -de febrero de 2020 en el que el Concello ponía los terrenos y la Xunta la financiación- para esta construcción «hipotecara» las urgencias ya que la cláusula primera recoge que estarán en Sisalde mientras no se abra el CIS de Cangas.

A la firma de ese convenio se llegó después de muchos correos electrónicos y alegaciones por parte del gobierno local ya que la primera intención de la Consellería era firmar un acuerdo de construcción en el que el nuevo edificio no incluía ni odontología ni urgencias «de acordo ao Plan de Necesidades de Atención Primaria de Cangas-Moaña» elaborado por la Xunta en junio de 2018. En octubre de ese año el Concello había remitido a la Xunta el proyecto de urbanización de Sisalde e información urbanística de la parcela, con los terrenos que podrían estar a disposición a mediados de 2019. La directora de Recursos Económicos remitió entonces esa primera propuesta de borrador para la construcción del nuevo centro de salud a fin de presentar alegaciones e ir adelantando mientras el Concello procedía a la tramitación urbanística. Es ahí en donde el gobierno local detecta los primeros fallos. La Xunta pedía 3.100 metros cuando la parcela son 2.066 y vinculaba el nuevo centro al Estudio de Necesidades que excluía especialidades existentes en la actualidad en los centros de salud de Moaña como odontología y urgencias, por lo que no serán prestadas en el nuevo centro. Así que el 5 de febrero de 2019, el Concello presentó alegaciones con un informe del secretario municipal, que corrigió la superficie de la parcela, de 3.100 que planteaba Sanidade a los 2.066 metros de Sisalde, con un valor de 361.729 euros y para modificar la cláusula primera que contemplaba la construcción del nuevo centro de acuerdo al Plan de Necesidades de Atención Primaria de Cangas-Moaña, ya que desde el Concello, y según advertía el secretario, no podían aceptar la construcción de un centro que se vincule a un plan que disminuye la cartera de servicios sanitarios que se prestan en la actualidad, al suprimir odontología y las urgencias. De esta manera, la cesión del terreno municipal no iba a redundar en un beneficio para los habitantes del municipio, habiendo sentencias del TSSJ de Castilla y León que anuló cesiones patrimoniales realizadas por un Ayuntamiento al no beneficiar a los habitantes. En la segunda propuesta de convenio que envía la directora xeral de Recursos Económicos del Sergas, figura la construcción del nuevo centro, de acuerdo al Plan de Necesidades de Atención Primaria, «o cal se modifica de forma que o novo centro de Moaña terá servizo propio de Odontoloxía e Saúde Bucodental, mentras que a base do Servizo de Hospitaliuzación a Domicilio (HADO) pasará ó CIS de Cangas debido a falta de espazo na parcela de Sisalde». En cuanto a las urgencias ponía que «valorarase ao finalizar as obras de construción no novo centro a posibilidade de manter o PAC no Concello de Moaña». Esta cuestión se sometió a debate en la Mesa Local da Sanidade y se remitió un nuevo escrito de corrección de esta cláusula. El acuerdo era que el texto recogiera explícitamente que el centro de salud contara con PAC «alomenos ata que se constrúa o CIS do Morrazo» y se trasladaron dos propuestas para dicha cláusula primera: añadir PAC a la propuesta del Sergas con Odontología y Saúde Bucodental o la opción 2 de que el nuevo centro contará con una zona destinada a PAC «para poder prestar este servizo en Moaña, namentres non se constrúa o CIS». La alcaldesa pedía al Sergas que valoraran la propuesta que podían admitir, ya que por parte de Moaña «non podemos admitir perda de servizos, e as urxencias non poden desprazarse a Cangas, salvo que se constrúa o CIS». El convenio definitivo fue con esta última opción: «O no vo centro contará cunha de PAC para poder prestar este servizo en Moaña, namentres non se constrúa o CIS». Así lo firmó en febrero de 2020, el conselleiro de Sanidade de entonces, Vázquez Almuiña, con la alcaldesa, Leticia Santos. La pandemia del COVID ya amenazaba y al poco tiempo Moaña perdió sus urgencias para ser trasladadas a Cangas en donde desde entonces siguen y contra lo que luchan el gobierno local y vecinos.