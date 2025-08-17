Ruta por O Castro dos Remedios-Tirán
Dentro de la programación «Moaña, o teu mellor verán» está prevista hoy una ruta a O Castro dos Remedios-Tirán, con la Fundación Legar. Ayer hubo verbena en Domaio, con el grupo Ámbar y Conciertos Días de Mar, con la Banda da loba, en el palco de la música. Ambos eventos registraron una gran aceptación de público . El cine de verano llegará el jueves.
