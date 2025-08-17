La Praza do Concello acoge la Feira do Mel con 16 puestos

Los jardines del Concello de Moaña acogen hoy, durante todo el día la VII Feira do Mel, que organiza la Asociación galega de apicultura (Aga) a través de su delegación de O MOrrazo. Habr´ña 16 puestos -6 de miel- y los restantes de productos variados. La apertura de la feria es a las 11:30 con obradoiros para nños hasta las 13:00. De 12:00 a 13:00 hay actuación cómica de Codia e Miolo entre el público; y a las 14:00 sorteo sorpresa. De 17:00 a 18:30 hay obradoiro de cocina para los niños que remata con una merienda saludable y a las 19:00 desfila el grupo de gaitas Meiramar-Axóuxeres. La feira incluye la actuación de magia de «Óscar, maxia na manga» y se celebrará el último sorteo sorpresa del día, a las 21:00. En esta edición no habrá homenaje como tampoco cata con premios.