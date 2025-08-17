La Praza do Concello acoge la Feira do Mel con 16 puestos
REDACCIÓN
Los jardines del Concello de Moaña acogen hoy, durante todo el día la VII Feira do Mel, que organiza la Asociación galega de apicultura (Aga) a través de su delegación de O MOrrazo. Habr´ña 16 puestos -6 de miel- y los restantes de productos variados. La apertura de la feria es a las 11:30 con obradoiros para nños hasta las 13:00. De 12:00 a 13:00 hay actuación cómica de Codia e Miolo entre el público; y a las 14:00 sorteo sorpresa. De 17:00 a 18:30 hay obradoiro de cocina para los niños que remata con una merienda saludable y a las 19:00 desfila el grupo de gaitas Meiramar-Axóuxeres. La feira incluye la actuación de magia de «Óscar, maxia na manga» y se celebrará el último sorteo sorpresa del día, a las 21:00. En esta edición no habrá homenaje como tampoco cata con premios.
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- Amancio Ortega desembarca en Aldán
- Un barco del servicio de transporte a Ons rescata a 12 menores que hacían paddle surf: «Salvadnos, no nos dejéis morir»
- Areamilla, «invadida» la noche del lunes por 18 autocaravanas
- Herido un menor que cayó desde la senda a las furnas de Santa Marta en Cangas
- «Espero ilusionarme con Cangas y sus cofradías y también aportarles ilusión»
- Cangas, impotente ante la invasión de autocaravanas desde Areamilla a O Hío
- Una imagen entrañable en Moaña