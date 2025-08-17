El PP critica el retraso «injustificable» de las obras de O Gatañal

El grupo municipal del PP de Cangas denuncia el retraso, que califica de «injustificable», en la remodelación del pabellón de O Gatañal, donde juega el Frigoríficos Balonmano. El PP ironiza con el hecho de que durante la presentación del equipo del Balonmano Cangas, celebrado el jueves en Darbo, la alcaldesa y otros miembros del gobierno local hablaran de una nueva era. «La realidad es muy distinta. El Partido Popular de Cangas lamenta profundamente el retraso en la licitación de las obras de remodelación del pabellón de O Gatañal, una instalación deportiva de referencia para nuestro municipio y pilar fundamental para este deporte. Este nuevo incumplimiento evidencia, una vez más, la falta de capacidad de gestión del actual grupo de gobierno».

El PP recuerda que el proyecto cuenta con una subvención inicial concedida por la Diputación de Pontevedra en octubre de 2024, a la que se sumó una ampliación aprobada en abril de 2025, garantizando así la financiación necesaria para acometer una reforma largamente demandada. Destaca el principal grupo de la oposición que a pesar de disponer de los fondos y de la redacción técnica del proyecto, el gobierno local no ha iniciado todavía el procedimiento de licitación, incumpliendo los plazos que permitirían iniciar las obra antes de la temporada deportiva».

El PP lamenta que el gobierno local no haya priorizado esta actuación, a pesar de su relevancia para nuestros deportistas y para la proyección del balonmano en Cangas. Si los servicios técnicos municipales no disponían de tiempo para redactar las bases de licitación, el gobierno debería haber recurrido a un estudio externo, tal y como se hizo en otros proyectos.

«La falta de previsión y gestión del ejecutivo local está provocando un retraso que perjudica directamente a clubes, jugadores y aficionados, además de dañar la imagen deportiva de Cangas», concluye el grupo municipal del PP en esta dura crítica al tripartito. Además, algo parecido sucede con el campo municipal de O Morrazo, donde juega el Alondras. También hay retraso en la licitación.