Pais de San Roque

Los participantes en el XI Festival Grupo de DanzasPais de SanRoque fueron recibidos ayer en el Concello de Cangas por la alcaldesa, Araceli Gestido (BNG). En el festival celebrado ayer participaron Rancho Folclórico, de Portugal, Coros y Danzas de laluz, Peña huertana, de Murcia y Son de Nós, Moaña.
Alertas falsas que provocan alertas
Hay que tener cuidado con las alertas por fuego que se denuncian. En muchas ocasiones son falsas alarmas, pero eso no impide que hasta el lugar se movilicen todos los cuerpos. Ocurrió ayer en la calle Andalucía, donde supuestamente olía a quemado. Los medios son escasos y hay que aprovecharlos bien. En dos sitios a la vez no pueden estar.
Cangas, última tecnología para el cementerio municipal
No me digan que no son modernos en Cangas. Van a contratar a una empresa de drones para sobrevolar el cementerio municipal. No es para encontrar muertos, es para encontrar huecos.
