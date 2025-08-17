O Hío danza a San Roque por devoción y tradición

José Manuel Coya está a punto de cumplir 56 años y lleva casi toda una vida en la Danza de O Hío, un total de 40 años. Comenzó de dama, de esas que se visten con trajes de peregrinos, porque en la Danza de O Hío, a diferencia de la de Aldán y Darbo, no participan mujeres. Danzó de dama durante cinco años y después ya pasó a galán. Eran otros tiempos. Mientras empieza la procesión de San Roque, a la que el grupo de la danza acompaña a ritmo de castañuelas, comenta que antes había larga lista de espera para entrar a bailar, que ahora casi hay que ir a buscarlos. José Manuel Coya está en la Danza por devoción a San Roque. Decidió participar por una enfermedad que aquejaba a su abuelo y después también vinieron otros malos tiempos, por lo que ahí se mantuvo, hasta hoy, que piensa continuar. Además, dos de sus hijos mantienen la tradición. Son Martín y Pablo, que bailan con traje de dama en este ancestral cortejo al santo.

Damas y galanes bailan en el atrio de O Hío. | Santos Álvarez

Otra vez con el sol golpeando la piedra del atrio de la iglesia de O Hío, donde el cruceiro de Ignacio Cerviño preside toda la danza que se ofrece para que San Roque intermedie, la ancestral danza se bailó con ese ritmo sosegado y monótono, donde una sola gaita, con un tambor, mantienen el compás que después siguen las damas y galanes a golpe de castañuelas. Era el de ayer el primer oficio que presidía también el nuevo cura de O Hío, Juan Pego, ganado para la causa por los feligreses entusiastas de su santo patrono.

Procesión de San Roque. | Santos Álvarez

Diez galanes y cinco damas danzan al sol en medio de cientos de curiosos que cubren todo el atrio; muchos son vecinos, fieles que no dudan, otros turistas y curiosos que se acercan a presenciar ese peculiar baile en el que cinco jóvenes, con la vestimenta antigua de los peregrinos, ejercen de damas, mientras que otras 10 personas, generalmente con más edad, toman el oficio de galanes, con un guía que va marcando los pasos. Tras las venias dentro de la iglesia de O Hío, el grupo de danza: ellos con camisa blanca, chaqueta azul, pantalón blanco, corbata verde y sombrero de terciopelo; las damas, con el ya mencionado traje de peregrino. Se danza con paciencia, como si el día no tuviera horas, no hay gritos ni aplausos. Nada altera la concentración de los danzantes, que tras un primer baile en el atrio de la iglesia siguen al santo en su procesión por la calle principal de O Hío, en la zona de O Iglesario. Una guarnición de fieles, la mayoría mujeres, cubre los laterales de la procesión con una vela encendida, no por el sol, que bien pudiera. Una vez realizado el recorrido se regresa al templo y después de que el santo volviese a ocupar su sitio en el mismo, se vuelve otra vez a bailar esta danza ancestral, esta vez ya sin chaqueta, para soportar mejor el calor.

Fieles preparadas para salir en procesión. | Santos Álvarez

En los balcones se explicaba la fiesta. Banderas rojas y amarillas totalmente descoloridas por el paso del tiempo y, encima, una bandera gallega. Ninguna tenía escudo. Son lugares, estos, donde se aprecia mejor la danza. Y mientras lo religioso se vivía en el atrio, en el Bar Stop se hacía una peculiar sesión vermú. Allí se encontraban aquellos que llevaban años sin verse y se disfrutaba de una bebida fría para atemperar el calor del sol que caía a plomo en O Hío. El color político lo pusieron la edil de Cultura, Aurora Prieto, (EU) y el concejal del PP, Francisco Soliño. Ambos participaron juntos en la procesión. Por eso San Roque cura los croques.