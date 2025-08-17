La licitación de obra pública bajó un 89% en Cangas y un 54% en Moaña en este año

El último informe de licitación de obra pública de la Federación Gallega de la Construcción, correspondiente al primer semestre de este año, no deja en buen lugar a los municipios de esta comarca, salvo a Bueu, donde sube un 1.1290%. Pasa de 175.906 euros en 2024 a 2, 4 millones, en concreto, 2.446.346,70 euros. En este municipio, la mayor inversión la representa el pabellón de Beluso, que salió a concurso por un importe de 1.749.212 euros y se adjudicó por 1.478.480 euros. Mientras que Moaña y Cangas se comportan de forma diferente. Cangas pasa de 69.311,11 euros en el año 2024 a solo 13.806,89 en este primer semestre del año. La mayor inversión de obra pública que se contempla hasta la fecha en este concello es la obra de la mejora de la movilidad peatonal en la carretera EP-1002 A Madalena-Aldán, con un presupuesto de 1,2 millones de euros, de los que la Diputación financia el 80% y el Concello de Cangas el 20% restante. Cierto que los números indican una bajada en inversión de obra pública, pero hay que tener en cuenta que obras tan importantes como la reforma de O Gatañal y la del campo de fútbol de O Morrazo aún están sin adjudicar. De hecho, el Concello de Cangas tiene problemas con la elaboración de las bases porque el trabajo en este departamento es mucho y los trabajadores pocos. Obras como la de Eduardo Vincenti no son incluidas en este termómetro de la licitación en Galicia porque ya había salido a concurso con anterioridad. Tampoco se incluye una obra que ahora se puede ver hecha, como la del saneamiento y asfaltado en el barrio de Espíritu Santo, en Coiro. Asimismo, el Concello sigue sin adjudicar también el Servicio de Axuca ao Fogar, aunque ya inició el expediente de licitación, por más de un millón de euros.

Pabellón de Beluso. | |

El gobierno local conoce la estadística, pero sabe que los datos finales del año reflejarán en verdadero esfuerzo inversor en obra pública que está realizando el Concello de Cangas.

En lo que respecta a Moaña, la licitación de obra pública también desciende de forma ostentosa. De los 1,197.598,15 euros del año pasado se pasa a tan solo 549.985,86 euros, siempre en relación al primer semestre del año. También en este municipio las cifras del prime semestre son engañosas y para nada ese descenso tan abultado se puede extrapolar a final de año, en opinión del gobierno local y conociendo las obras que están pendientes de licitación ahora mismo. Hay que tener en cuenta que la licitación es un proceso engorroso para los concellos pequeños, que se ocupan de la elaboración de las bases que tienen que tener en cuenta las empresas que concurren al concurso. Además, las licitaciones mayores acostumbran a realizarse en el segundo semestre del año. En Cangas, los distintos departamentos están metiendo prisa a la concejala de Facenda para que apure las licitaciones que están pendientes. Se espera que e septiembre se pueda hablar ya mejor de la licitación tanto en Cangas como en el Concello de Moaña.

Sanxenxo baja un 54% y A Estrada un 91% y el Concello de Mos crece un 4.182%

De forma sorprendente, concellos como Baiona, A Cañiza, A Estrada o mismo Marín están por debajo de Bueu. Si que supera Mos, que aparece en el listado de licitación de obra pública en el primer semestre del año con 3.234.472,27 euros, con una subida de un 4192,54%. El Concello de Baiona arroja unas cifras de licitación en 2024 de 64.361 euros y sube en 2025 a 552.565 euros. Por su parte, A Estrada pasa de 2.227.881,19 euros en 2024 a 181.510,99 euros. Mientras que Marín ofrece unas cifras de licitación en 2024 de 1.012.109,24 euros a 1.426.859 en el primer semestre del año de 2025, al que hacen referencia todas las cifras. Es llamativo también el descenso de Redondela de un 96,49% y de Ribadumia, donde se pasa de O euros en 2024 a 81.923,30 euros en este año. Por mostrar otro dato, el de Sanxenxo. Pasa de 5.631. 363,06 euros en 2024 a 2.579.875 euros en 2025.