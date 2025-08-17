«Hay vida fuera de la política, cosa que recomiendo a todos»

Hugo Fandiño nos sorprende. Es un poco como el guadiana, que aparece y desaparece de Cangas independientemente de la temperatura política. Tras su etapa en Madrid, el que fuera líder de los socialistas en Cangas, ahora se encuentra en Londres, ejerciendo de vicecanciller en el consulado de España en Londres.

¿Cómo se llega de edil de Cangas a vicecanciller en Londres?

Estudiando mucho. Cuando entré como concejal yo ya era funcionario de la Administración General del Estado en el Ministerio de Exteriores. Mi plaza se quedó en servicios especiales el tiempo que estuve en Cangas y cuando dimití volví a incorporarme al ministerio. Desde aquella, he ascendido mediante un examen y he ido trabajando en diferentes ámbitos para, al final, solicitar una plaza en el Servicio Exterior.

¿Qué función tiene?

Mis funciones son gestionar los asuntos de personal del Consulado. Desde el Brexit, nuestro Consulado ha tenido que incrementar mucho su personal hasta los actuales 56 trabajadores. Además, desde Cancillería nos encargamos, la canciller y yo, de la gestión contable o los contratos. Somos como la sala de maquinas de un barco, hacemos que el Consulado funcione día a día.

No sabíamos que lo suyo era la diplomacia, aunque dio alguna pista en la carretera de O Viso.

Reconozco que lo mío es la política más que la diplomacia. Aunque para sacar adelante la carretera del Viso hizo falta mucha diplomacia. Al final se hizo muy buen trabajo que creo que hay que continuar.

¿Entonces, de regresar a la política local ya nada?

Esté en Londres, en Madrid o en Moscú, Cangas es mi pueblo y lo seguirá siendo siempre. Nunca se sabe cuando uno volverá. Pero ahora mismo me toca trabajar en el Servicio Exterior que es muy interesante.

¿Qué le pareció lo sucedido con Iria Malvido, con quien compartió campaña? ¿Cree que se puede recuperar de ese golpe?

Para mí fue una pena porque dimos nuestro tiempo en una campaña en la que queríamos trabajar por Cangas. Creo que cometió un error y le honra que hubiera dimitido. Pero creo que es bueno darse un tiempo de descanso para reflexionar. Ahora mismo hay una secretaria general, Sagrario, con mucha ilusión y trabajo por delante que creo que hay que apoyar. Todos los militantes deberíamos estar en esto. Yo el primero.

¿Cómo se ve la política local, la de Cangas, desde fuera?

Creo que se están haciendo las cosas bien y se están notando cambios. Se están haciendo obras que van cambiando Cangas. La praza da Estrela, la calle Longan, las nuevas aceras que hará la Diputación. Pero desde fuera me da la sensación que toca dar un salto más grande. Creo que Cangas necesita descubrir cual debe ser su rol en el siglo XXI, como pueblo con muchas posibilidades y a corto plazo aprobar el PXOM. Nos perdemos muchas oportunidades sin él. Y ahí tienen que estar todos los partidos, incluido el PP, pensando en Cangas antes que en las próximas elecciones.

¿Volvería a repetir la experiencia de concejal?

Sin ninguna duda. Para mí fue muy instructivo y muy gratificante y creo que mi labor fue positiva . En menos de un año conseguimos desatascar O Viso, la de cosas que podríamos hacer los 4 años de legislatura. Pero creo que no era mi momento y necesitaba continuar mi carrera profesional, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Hay vida fuera de la política, cosa que recomiendo hacer a todos.