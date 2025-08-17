Drones sobrevolarán el cementerio de Cangas

El gobierno local, a través de la Concejalía de Obras y Servicios que dirige la socialista Sagrario Martínez, prepara un proyecto para la mejora del cementerio municipal de Cangas. Tiene previsto encargar a una empresa que vuele con drones sobre la zona para saber cómo se encuentran los tejados del camposanto, por si es perentorio intervenir ahí.

También se pretende actuar en la zona de la puerta principal de entrada así como en las zonas ajardinadas. La actuación sería con fondos propios.