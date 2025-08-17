Critican la ocupación de A Xunqueira con caravanas y que no haya parking

El grupo municipal del PP de Moaña, que lidera Alfonso Piñeiro, califica de lamentable la situación de A Xunqueira, en donde el aparcamiento del antiguo cuartel está «invadido» por autocaravanas «sen ningún tipo de control» y lo mismo se repite en Samertolaméu, en Domaio y en otras zonas del municipio. En este sentido, Moaña no es ajena al conflicto generalizado del estacionamiento de autocaravanas, que legalmente no se puede impedir, aunque sí la actividad de campismo, es decir, si desde los vehículos se extienden toldos o se bajan mesas y sillas.

Piñeiro asegura que la imagen que se da de Moaña es lamentable, afecta al aparcamiento que ya es escaso en la villa y «demostra que ao BNG os problemas do día a día dos veciños non lle interesan e non lles importa que os veciños marchen a mercar alá onde si teñen facilidades, a veciñanza paga impostos en Moaña para ter que marchar fora a mercar pola incompetencia do goberno do BNG».

Recuerda que los nacionalistas llevaban en su programa electoral la creación de un lugar para estacionamiento de autocaravanas de manera ordenada, regulado y con los servicios mínimos que requiere este tipo de turismo para que su estancia no se convierta en un problema y afecte al entorno natural. En este sentido recuerdan los populares que habían presentado una moción para que se llevara a cabo este cumplimiento «e que fixo o BNG?, pois como sempre votar en contra de calquera moción que veña do PP, ainda que iso supuso votar en contra do seu propio programa electoral, unha mostra máis do sectarismo marca BNG».

Piñeiro insiste en que durante el verano los vecinos se encuentran el aparcamiento de A Xunqueira lleno de estos vehículos turísticos, estacionados durante varios días, sin ningún tipo de control y sin saber cómo y dónde se realizan los vaciados de las aguas negras, cuando este lugar es una zona ecológicamente delicada, en el tramo de desembocadura de un río. Lo mismo pasa en Samertolaméu, indica Piñeiro, «e non vale decir que temos que confiar en que os usuarios fagan ben as cousas, porque por desgraza non sempre é así e o noso concello non é unha selva onde cadaquen poida facer o que queira».

Por esta razón, los populares exigen al gobierno local que habilite un lugar en donde se pueda dar este servicio controlado para que este turismo no suponga el aumento del problema de aparcamiento que ya es grave y también un riesgo descontrolado para el medio ambiente: «Bastaría que o goberno do BNG de Moaña poña con isto a metade do interés que puso en mercar un radar de 18.000 euros, para ter según eles, unha función meramente de prevención. En realidade o que fai a alcadesa e darlle barra libre ás autocaravanas e limitar a 30 minutos o aparcamento a quen lle paga o sueldo». Insiste en pedir una solución al BNG porque lo único que dice y que respondió a la moción del PP, es que estos terrenos son competencia de Costas, no del Concello, y ésta debe crear este parque de autocaravanas.